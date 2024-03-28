Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на ЛЭП 500 кВ «Воткинская ГЭС — Вятка»

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили на линии электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС — Вятка» оборудование, позволяющее повысить грозовую устойчивость, снизить вибрационные и колебательные воздействия на провода, уменьшить риски нештатных ситуаций из-за жизнедеятельности птиц.Как сообщает Группа связей с общественностью и СМИ компании, проект нацелен на рост надежности энерготранзита, который проходит через три региона России — Пермский край, Удмуртию и Кировскую область.Энергетики заменили дистанционные распорки, которые удерживают на заданном расстоянии провода расщепленной фазы ЛЭП и снижают уровень их колебаний в пролетах, смонтировали новые спиральные зажимы на грозотросе. Также был проведен ремонт восьми фундаментов опор, установлено почти 30 птицезащитных устройств для предотвращения посадки и гнездования птиц на опорах ЛЭП.Линия электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС — Вятка» обеспечивает электроснабжение Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича и прилегающих районов, а также транзит мощности электроэнергии в центральную часть России. В числе ее промышленных потребителей — крупные производители полимеров и удобрений.