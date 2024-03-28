Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили оборудование на ЛЭП 500 кВ «Воткинская ГЭС — Вятка»

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала начал установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на 11 ...11.05.2023 Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали системообразующую ЛЭП в Зауралье
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии ...26.10.2022 Специалисты компании «Россети» установили новое ветрозащитное оборудование на самой северной ЛЭП ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2022. На линии электропередачи 110 кВ «Оленья — Ямбург», которая обеспечивает энергоснабжение ...23.05.2022 «Россети ФСК ЕЭС» установили 67 новых дистанционных распорок на ЛЭП «Костанайская — Челябинская»
УрБК, Челябинск, 23.05.2022. Энергетики компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установили 67 новых дистанционных ...11.01.2021 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт оборудования на 10 подстанциях Кировской области
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт 120 выключателей 6-500 кВ и более 300 ...