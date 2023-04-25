Специалисты «Россети» — МЭС Урала модернизировали системообразующую ЛЭП в Зауралье

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили работы на межрегиональной линии электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС — Вятка». В результате была повышена надежность передачи электроэнергии потребителям Кировской области с численностью населения более 1,3 млн человек, а также крупным промышленным предприятиям, сообщает пресс-служба компании.



Специалисты заменили на энергообъекте дистанционные распорки, гасители вибрации, а также установили более 60 птицезащитных устройств, препятствующих нахождению птиц на опорах. По словам представителей энергосетевой компании, дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода расщепленной фазы линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах, а гасители вибрации предназначены для предотвращения высокочастотных колебаний грозозащитного троса при влиянии движения воздушных масс.



Уточняется, что протяженность линии электропередачи 500 кВ «Воткинская ГЭС — Вятка» составляет 345 км. По ней осуществляется межрегиональный транзит между Объединенными энергосистемами Урала и Центра и переток мощности между Кировской, Пермской, Удмуртской и Костромской энергосистемами. От стабильной работы линии зависит электроснабжение Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича и прилегающих районов. От нее получают электроэнергию объекты железной дороги и химического комплекса.