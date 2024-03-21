Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного троса на ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали модернизацию и частичную замену ...13.03.2024 Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Самотлорского нефтяного месторождения
УрБК, Екатеринбург. 13.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала обновили грозотрос на ЛЭП, которая ...12.01.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на ...24.03.2022 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ключевой этап модернизации ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили ключевой этап ...11.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» смонтировали более 220 км нового грозозащитного троса на ЛЭП Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») смонтировала более 220 км нового ...