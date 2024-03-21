Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного троса на ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская», участвующей в выдаче мощности крупнейшей в России теплоэлектростанции. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.Грозотрос предназначен для защиты линии электропередачи от прямых ударов молний. Его своевременная замена позволяет избежать внештатных ситуаций. Для замены использовался трос отечественного производства с высокой коррозийной устойчивостью и механической прочностью. Срок эксплуатации такого троса составляет не менее 50 лет.Благодаря проведенным работам повысилась надежность снабжения электроэнергией объектов нефтегазовой добычи, расположенных в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в том числе, Самотлорского месторождения.