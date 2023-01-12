Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на отрезке линии электропередачи 500 кВ «Демьянская — Пыть-Ях».



Линия протяженностью 260 км входит в состав энерготранзита «Сургут — Тюмень», который обеспечивает энергией объекты нефтегазовой отрасли, промышленности, социальной и бытовой сферы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.



В компании отмечают, что модернизация позволила повысить надежность защиты энергообъекта в период грозовой активности. Кроме того, благодаря ремонтным работам улучшена надежность электроснабжения потребителей двух регионов.



Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии. При замене энергетики использовали современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового грозозащитного троса составляет не менее 50 лет. Всего было заменено 15,5 км грозозащитного троса. Кроме этого, была произведена замена изоляции и арматуры.