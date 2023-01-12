Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на отрезке линии электропередачи 500 кВ «Демьянская — Пыть-Ях».
Линия протяженностью 260 км входит в состав энерготранзита «Сургут — Тюмень», который обеспечивает энергией объекты нефтегазовой отрасли, промышленности, социальной и бытовой сферы Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.
В компании отмечают, что модернизация позволила повысить надежность защиты энергообъекта в период грозовой активности. Кроме того, благодаря ремонтным работам улучшена надежность электроснабжения потребителей двух регионов.
Грозозащитный трос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых ударов молнии. При замене энергетики использовали современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового грозозащитного троса составляет не менее 50 лет. Всего было заменено 15,5 км грозозащитного троса. Кроме этого, была произведена замена изоляции и арматуры.
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2022 году заменили почти 200 км ...15.02.2022 «Россети ФСК ЕЭС» обновили связывающую энергосистемы Тюменской и Свердловской областей ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Тюмень — ...20.07.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 40 км грозотросов на электросетях Воткинской ГЭС
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. На электросетях 500 кВ «Воткинская ГЭС — Емелино» силами «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...11.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» смонтировали более 220 км нового грозозащитного троса на ЛЭП Урала и Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») смонтировала более 220 км нового ...