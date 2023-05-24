«Россети» — МЭС Урала усилили грозозащиту энерготранзита «Сургут — Тюмень»

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили грозозащитный трос на участке линии электропередачи 500 кВ «Демьянская — Пыть-Ях». Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.Выполненные работы общей протяженностью 15 км повысили защищенность электроснабжения в период грозовой активности двух регионов — Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — ЮгрыВ компании отмечают, что установленный грозотрос российского производства обладает высокой механической прочностью, термической стойкостью и антикоррозийной устойчивостью.Срок службы нового оборудования составляет не менее 50 лет.