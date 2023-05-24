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«Россети» — МЭС Урала усилили грозозащиту энерготранзита «Сургут — Тюмень»

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили грозозащитный трос на участке линии электропередачи 500 кВ «Демьянская — Пыть-Ях». Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

«Россети» — МЭС Урала усилили грозозащиту энерготранзита «Сургут — Тюмень»
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Выполненные работы общей протяженностью 15 км повысили защищенность электроснабжения в период грозовой активности двух регионов — Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

В компании отмечают, что установленный грозотрос российского производства обладает высокой механической прочностью, термической стойкостью и антикоррозийной устойчивостью.

Срок службы нового оборудования составляет не менее 50 лет.
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