«Россети» — МЭС Урала усилили грозозащиту энерготранзита «Сургут — Тюмень»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил грозозащитный трос на двухцепной линии ...12.01.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на ...28.12.2022 Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала повысили грозоупорность линий электропередачи 220-500 кВ в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2022 году заменили почти 200 км ...15.02.2022 «Россети ФСК ЕЭС» обновили связывающую энергосистемы Тюменской и Свердловской областей ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Тюмень — ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...