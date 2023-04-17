«Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «Нижневартовская ГРЭС — Белозерная-1»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил элементы воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ «Нижневартовская ГРЭС — Белозерная-1», которые обеспечивают защиту от ветра и грозовых перенапряжений.
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала, на этой линии протяженностью 47,4 км энергетики установили на проводах дистанционные распорки и гасители вибрации на грозотросе, которые уменьшают вероятность повреждения провода и грозотроса в ветреную погоду.
Также специалисты компании провели верховой осмотр промежуточных и анкерных опор, отрегулировали и заменили разрядные рога, установленные на грозотросе, проверили состояние провода и грозотроса в поддерживающих зажимах. До конца года будет расчищено от растительности более 85 га трассы ЛЭП.
Отмечается, что этот объект участвует в транзите мощности от электростанции до объектов Самотлора — крупнейшего в России и седьмого по размеру в мире нефтяного месторождения. Группа «Россети» содействует развитию промыслов, обеспечивая их надежное электроснабжение.
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