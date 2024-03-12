Специалисты филиала «Россети» повысили надежность электроснабжения газовых компрессорных станций на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала завершили модернизацию линии ...05.03.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность работы нижневартовского энергоузла
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое грозозащитное ...14.06.2023 «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «Нижневартовская ГРЭС — Белозерная-1»
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил элементы воздушной линии электропередачи (ЛЭП) ...17.04.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии ...25.08.2022 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» произвели ремонт системообразующей ЛЭП 500 кВ в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонтные работы на линии электропередачи 500 ...