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Специалисты филиала «Россети» повысили надежность электроснабжения газовых компрессорных станций на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали оборудование на магистральной ЛЭП в северной части Свердловской области. На линии были смонтированы новые устройства для защиты от ветровых нагрузок, сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетического предприятия.

Специалисты филиала «Россети» повысили надежность электроснабжения газовых компрессорных станций на севере Свердловской области
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Так, специалисты смонтировали новое оборудование на линии электропередачи 220 кВ «БАЗ — Белка». Проведенные работы позволили повысить надежность работы объекта, от которого зависит электроснабжение северных районов Свердловской области и транзит энергии на юг ХМАО — Югры, где располагаются компрессорные станции крупной нефтегазовой компании.

На 34 опорах ЛЭП энергетики установили гасители вибрации, которые уменьшают вероятность повреждений провода и грозотроса при воздействии ветра. Также специалисты произвели верховой осмотр промежуточных и анкерных опор, отрегулировали и заменили разрядные рога, изоляторы и арматуру, проверили состояние проводов в поддерживающих зажимах. Всего было установлено более 50 единиц нового оборудования.

Стоит добавить, что в этом году энергетики филиала также установят новые гасители вибрации и изоляторы еще на шести ЛЭП региона.
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