Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность работы нижневартовского энергоузла

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала отремонтировали 44 контура заземления на ...14.06.2023 «Россети» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП «Нижневартовская ГРЭС — Белозерная-1»
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил элементы воздушной линии электропередачи (ЛЭП) ...17.04.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии ...23.01.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала модернизировали линию электропередачи в Нижневартовском районе ХМАО-Югры
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала обновили конструкции опор воздушной линии ...15.08.2017 ФСК ЕЭС установит более 600 многочастотных гасителей вибрации в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу ...