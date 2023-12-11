Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность работы нижневартовского энергоузла

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новое грозозащитное оборудование на двух магистральных линиях электропередачи в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ уральского филиала предприятия.



Так, на ЛЭП 500 кВ «Кирилловская — Трачуковская» установлены разрядные рога, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Для уменьшения колебаний проводов при сильном ветре и предотвращения механических повреждений специалисты МЭС Урала смонтировали гасители вибрации. На ЛЭП 500 кВ «Нижневартовская ГРЭС — Белозерная 2» установлены заземляющие шунты грозотроса.



Напомним, что линии электропередачи, на которых прошли работы, участвуют в энергоснабжении Лангепаса, Мегиона и Нижневартовска с общим населением более 380 тыс. человек и обеспечивают электроэнергией производственные мощности крупных нефтегазовых компаний.



В текущем году энергетики планируют установить 270 новых гасителей вибрации и более 2 тыс. изоляторов на ЛЭП, расположенных на востоке Югры.