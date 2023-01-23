Энергетики «Россети» — МЭС Урала обновили ЛЭП в Сургутском районе ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели техперевооружение линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ «Полоцкая — Пачетлор», расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). На объекте было заменено более 460 единиц изоляторов и линейной арматуры, что способствует снижению рисков коротких замыканий и повышению надежности объекта, сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала
Энергетики заменили поврежденные изоляторы, установили новые разрядные рога, необходимые для защиты от грозовых перенапряжений. Для уменьшения колебаний проводов при сильном ветре были смонтированы гасители вибрации и спиральные протекторы.
Отметим, что длина ЛЭП составляет 47 км. Объект участвует в электроснабжении Сургутского района с населением более 520 тыс. человек и предприятий ПАО «Сургутнефтегаз», расположенных северо-западнее Сургута.
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