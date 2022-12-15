Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2023 году установят более 200 птицезащитных устройств в Удмуртской Республике

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала приступили к монтажу птицезащитных устройств (ПЗУ) на восьми линиях электропередачи 220-500 кВ, расположенных в Удмуртской Республике. Это позволит минимизировать риск травмирования птиц и повысить надежность электроснабжения региона, где проживает 1 млн 400 тыс. человек.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании, на первом этапе работы проводятся на воздушной линии 500 кВ «Удмуртская — Щелоков», необходимой для выдачи мощности Нижнекамской ГЭС и Кармановской ГРЭС. Также в течение года энергетики установят защитные устройства на ЛЭП 220 кВ «Удмуртская — Комсомольская» с отпайкой на подстанцию «Игра», которая отвечает за электроснабжение объектов компании «Удмуртэнергонефть».
Отмечается, что будут установлены ПЗУ барьерного типа. Такие устройства препятствуют нахождению птиц на опорах ЛЭП и вынуждают их искать безопасные места для отдыха и гнездования. По словам специалистов, проект нацелен на охрану обитающих в Удмуртской Республике редких видов птиц — черного аиста, выпи, скопы, беркута и других.
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