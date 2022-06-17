«Россети ФСК ЕЭС» укрепят фундаменты опор магистральных ЛЭП в Пермском крае

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» укрепят более 274 фундаментов опор магистральных линий электропередачи в Пермском крае. Об этом сообщает управление по связям с общественностью компании.



Работы запланированы на 18 ЛЭП напряжением 220-500 кВ. Это повысит надежность электроснабжения потребителей Пермского края с численностью населения более 2,5 млн человек, в том числе таких крупных потребителей, как ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Уралкалий».





Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала



«На сегодняшний день выполнены работы на 64 фундаментах на трех линиях электропередачи — 500 кВ «Пермская ГРЭС — Северная», 220 кВ «Пермская ГРЭС — Владимирская 2», 220 кВ «Титан — Яйвинская ГРЭС». Работы проводились с использованием специальной техники, обладающей повышенной проходимостью», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в целях защиты конструкции фундаментов опор применяется технология восстановления с использованием бетона и полимерных материалов. Это повышает устойчивость опор и снижает риск возможных технологических нарушений.



До конца 2022 года будет еще отремонтировано 210 фундаментов опор. В июне наибольший объем работ запланирован на линии 500 кВ «Буйская — Калино».