Свердловский участок трассы М-12 «Восток» готов на 50%

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Дороги стали шире

В Свердловской области завершен капремонт 80 километров трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь ...

Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о закреплении данных ...

Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

УрБК, Москва, 02.11.2023. Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о ...

Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в текущем году. Об этом заявил зампред ...

Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в ...