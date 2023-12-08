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Вчера, 16:04

Свердловский участок трассы М-12 «Восток» готов на 50%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области протяженностью 43 км готов наполовину, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Это третий этап дороги Дюртюли — Ачит, которая войдет в состав продолжения скоростной трассы М-12 до Екатеринбурга.

«Дорога Дюртюли — Ачит станет важным связующим звеном трех регионов страны: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области, а также участком федеральной трассы М-12 «Восток», над которой продолжают трудиться тысячи дорожников. Благодаря новой дороге выведем основной транзитный транспорт за пределы населенных пунктов и повысим безопасность движения», — цитирует М. Хуснуллина Telegram-канал правительства РФ.

На вышеуказанном участке в Свердловской области также построят две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Там укладывается дорожное полотно I категории. На объекте задействованы 460 человек и 134 единицы техники.

Ранее также сообщалось, что для создания участка автодороги Москва — Казань энергетики Группы «Россети» переустроили в общей сложности более 140 электросетевых объектов, расположенных в районах прохождения магистрали.

Напомним, что трасса М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Это придаст экономике перечисленных областей дополнительный импульс к развитию.
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