Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

УрБК, Москва, 02.11.2023. Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о закреплении данных изменений в перечне автодорог федерального значения подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



«В М-12 включат: часть автодороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли; строящийся участок Дюртюли — Ачит; отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга; дорогу Р-351 Екатеринбург — Тюмень», — сказано в Тelegram-канале правительства России.



Отметим, что основные работы по продлению магистрали М-12 будут заключаться в ремонте дорожного полотна. Вероятнее всего, реализация проекта будет завершена в 2024 году.



Трасса М-12 «Восток» обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Это придаст экономике перечисленных областей дополнительный импульс к развитию.