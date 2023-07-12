Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

УрБК, Москва, 02.11.2023. Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о ...12.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о возможностях для агломерации при строительстве трассы М-12
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялась экспертная сессия, ...23.12.2021 Росавтодор утвердил маршрут трассы Казань — Екатеринбург на территории Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2021. В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) утвердили документацию по планировке ...28.08.2020 Владимир Путин пообещал продлить проектируемую платную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга
УрБК, Москва, 28.08.2020. Президент РФ Владимир Путин пообещал продлить проектируемую платную трассу М-12 Москва — ...10.07.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил продлить платную автотрассу Москва — Казань до Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху ...