На Среднем Урале запустили участок трассы М-12

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия участка Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток». Новая магистраль протяженностью более 275 километров стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.Глава государства рассказал, что с введением в строй данного участка современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом — столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России.«На всем протяжении трассы организовано скоростное, бесшовное движение без единого светофора, благодаря чему время в пути из Екатеринбурга в Москву сократится почти в два раза. В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма, станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны», — заявил В. Путин.По его словам, экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Московская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская области, Республики Чувашия, Татарстан и Башкортостан, а также Пермский край — все эти субъекты повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места.Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поблагодарил главу государства за реализацию этого масштабного проекта.«Для Свердловской области М-12 — это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона. Для людей — это комфорт, удобство, безопасность. Для бизнеса — мощный импульс для развития инвестиций и повышения конкурентоспособности», — сообщил глава региона.Денис Паслер полагает, что открытие нового участка приведет к позитивным изменениям для автопутешественников и поможет вывести логистику многих производств нескольких регионов на новый уровень.«Транспортно-логистический комплекс Свердловской области уже сейчас обеспечивает 30% инвестиций и 10% занятости трудоспособного населения. В регионе успешно развивается крупнейший логистический хаб страны — «Сухой порт». К 2035 году плановая мощность обработки грузов вырастет до 30 млн т», — рассказал Д. Паслер.Он также добавил, что в перспективе по участку Дюртюли — Ачит будет проезжать более 20 тыс. машин в сутки.«Мы прогнозируем снижение нагрузки на старые маршруты и активный рост грузового потока, причем это могут быть все виды грузов», — сказал Д. Паслер.Всего на участке Дюртюли — Ачит построено 99 искусственных сооружений, в том числе 50 путепроводов, 25 мостов, 24 экодука и биоперехода. В Свердловской области — пять мостов и семь путепроводов. На трассе расположено шесть транспортных развязок, две из них — на территории региона.Максимально разрешенная скорость на участке Дюртюли — Ачит составит 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта. На всем протяжении трасса обеспечена сотовой связью.Отметим, что глава региона лично следит за развитием транспортной инфраструктуры региона. На этой неделе он дал поручение до 30 июля открыть полноценное движение по эстакаде через железную дорогу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Персональная ответственность возложена на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачева.«Вы обещали завершить работы на 42-м километре 15 июля, не только мне — людям обещали. Сегодня я вижу срыв сроков. Люди и бизнес ждут завершения ремонта больше года. Давайте уже без вариантов: до 30 июля движение должно быть запущено. Держите ситуацию под личным контролем, это будет уже ваша персональная ответственность», — заявил Денис Паслер в ходе заседания правительства 16 июля.Напомним, ремонт участка вблизи поселка Шувакиш начался в 2023 году. В ноябре было открыто движение по одной стороне эстакады. Работы на второй полосе подрядчик — ООО «АвтодорСтрой» — приостановил на зимний период, а затем не уложился в утвержденные контрактом сроки. По информации компании, на темпы выполнения работ повлияли нехватка рабочих и задержки с поставкой материалов, в том числе железобетонных плит, гидроизоляции, элементов дренажа.