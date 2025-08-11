Екатеринбург и Москву соединит высокоскоростная магистраль

Материалы по теме

Через участок трассы М-12 Дюртюли — Ачит ежедневно проезжает 9 тыс. автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. Через участок трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит в среднем каждый день проезжает около ...

Денис Паслер сообщил об увеличении финансирования на расширение северного полукольца ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Финансирование работ по расширению северного полукольца Екатеринбургской кольцевой ...

На Среднем Урале запустили участок трассы М-12

Новая дорога значительно сократит время в пути между Екатеринбургом и Москвой ...

Свердловский участок трассы М-12 «Восток» готов на 50%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области протяженностью 43 км готов ...

Высокоскоростная железнодорожная магистраль до Екатеринбурга будет строиться в последнюю очередь

УрБК, Москва, 22.02.2012. На строительство высокоскоростных железных дорог понадобится более 1 трлн. рублей. Об этом в ...