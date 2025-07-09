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Денис Паслер сообщил об увеличении финансирования на расширение северного полукольца ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Финансирование работ по расширению северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в 2025 году из областного бюджета увеличили в четыре раза. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«В бюджете, который принимали в ноябре-декабре 2024 года, было заложено порядка 600,5 млн руб., мы эту сумму увеличили до примерно 2,7 млрд руб. с переходящим объемом работ на 2025-2026 годы», — отметил глава региона.

Он отметил, что реализация проекта осуществляется исключительно за счет бюджета Свердловской области. В настоящее время в работе находится около 3 км дороги.

Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия участка Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток». Новая магистраль протяженностью более 275 километров стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.
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