Денис Паслер сообщил об увеличении финансирования на расширение северного полукольца ЕКАД

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Свердловский участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга предполагается открыть в июле 2025 года. Об этом ...

Участок трассы М-12 из Казани до Екатеринбурга откроют в июле

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Свердловский участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга предполагается ...

Денис Паслер сообщил о планах по строительству новых кольцевых автодорог вокруг Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о перспективах строительства ...

На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...