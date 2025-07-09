Денис Паслер сообщил об увеличении финансирования на расширение северного полукольца ЕКАД

Новая дорога значительно сократит время в пути между Екатеринбургом и Москвой ...09.07.2025 Участок трассы М-12 из Казани до Екатеринбурга откроют в июле
Свердловский участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга предполагается открыть в июле 2025 года. Об этом ...09.07.2025 Участок трассы М-12 из Казани до Екатеринбурга откроют в июле
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Свердловский участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга предполагается ...17.04.2025 Денис Паслер сообщил о планах по строительству новых кольцевых автодорог вокруг Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о перспективах строительства ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...