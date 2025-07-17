УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:50

Через участок трассы М-12 Дюртюли — Ачит ежедневно проезжает 9 тыс. автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. Через участок трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит в среднем каждый день проезжает около 9 тыс. автомобилей. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК «Автодор» Игорь Коваль, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день интенсивность [движения] составляет уже порядка 9 тыс. автомобилей в сутки — это превосходит наши первоначальные ожидания. Дорога раскатывается, дорога начинает жить», — заявил И. Коваль.

Напомним, что участок Дюртюли — Ачит запустили в середине июля. Новая магистраль протяженностью более 275 километров стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.

Всего на участке Дюртюли — Ачит построено 99 искусственных сооружений, в том числе 50 путепроводов, 25 мостов, 24 экодука и биоперехода. В Свердловской области — пять мостов и семь путепроводов. На трассе расположено шесть транспортных развязок, две из них — на территории региона.

Максимально разрешенная скорость на участке Дюртюли — Ачит составляет 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта. На всем протяжении трасса обеспечена сотовой связью.
