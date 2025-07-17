Через участок трассы М-12 Дюртюли — Ачит ежедневно проезжает 9 тыс. автомобилей

Новая дорога значительно сократит время в пути между Екатеринбургом и Москвой ...09.07.2025 Участок трассы М-12 из Казани до Екатеринбурга откроют в июле
Свердловский участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга предполагается открыть в июле 2025 года. Об этом ...28.04.2025 «МегаФон» построил базовые станции на участке автодороги Дюртюли — Ачит
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2025. «МегаФон» построил базовые станции на участке автомобильной дороги Дюртюли — Ачит, ...02.04.2024 Свердловский участок трассы М-12 «Восток» готов на 50%
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области протяженностью 43 км готов ...02.11.2023 Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени
Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о закреплении данных ...