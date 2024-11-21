Материалы по теме

Участок трассы М-12 из Казани до Екатеринбурга откроют в июле

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Свердловский участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга предполагается ...

Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...

Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...

Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в текущем году. Об этом заявил зампред ...

Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в ...