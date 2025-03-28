УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:31

Участок трассы М-12 из Казани до Екатеринбурга откроют в июле

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Свердловский участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга предполагается открыть в июле 2025 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в ходе международной промышленной выставки «Иннопром», передает ТАСС.

Он отметил, что лично несколько раз ездил по направлению «Екатеринбург — Казань». По его мнению, дорога стала безопаснее, а время пути сократилось в два раза.

Напомним, что свердловский участок трассы М-12 Москва — Казань строится между населенными пунктами Дюртюли и Ачит. Ранее его планировали запустить в конце 2024 года, однако затем сроки были сдвинуты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.03.2025 Строительство участка трассы М-12 Дюртли — Ачит завершат к середине лета

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Строительство участка трассы М-12 Дюртли — Ачит планируется завершить к середине лета ...

21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...

21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...

24.01.2022 Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в текущем году. Об этом заявил зампред ...

24.01.2022 Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в ...

Популярные новости
11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов11.06.2025В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдет занятие для детей «Сказки чугунного города» в рамках выставки «Неизвестная Куса»
Архив новостей
Июль 2025 (215)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18