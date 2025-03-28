Участок трассы М-12 из Казани до Екатеринбурга откроют в июле

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Строительство участка трассы М-12 Дюртли — Ачит планируется завершить к середине лета ...21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году
Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...24.01.2022 Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году
Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в текущем году. Об этом заявил зампред ...24.01.2022 Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в ...