Сегодня, 11:20

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала установил новые анкерно-угловые опоры на ЛЭП, питающей промышленные районы ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установили новые анкерно-угловые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Уренгойская ГРЭС — Исконная», трасса которой проходит по районам вечной мерзлоты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщает Группа связей с общественностью и СМИ компании.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала установил новые анкерно-угловые опоры на ЛЭП, питающей промышленные районы ЯНАО
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

Проект, выполненный филиалом ПАО «Россети» — МЭС Урала, позволил повысить устойчивость энергообъекта к ветровым нагрузкам и, как следствие, обеспечить надежность электроснабжения потребителей.

Высота смонтированных опор — 40 м, вес каждой из конструкций достигает 21 т. Они установлены на бетонных сваях, способных выдержать экстремальные климатические условия Крайнего Севера. Работы проходили в сложной болотистой местности. Была задействована спецтехника: автогидроподъемники, кран, бульдозер, универсальная бурильная машина и вездеходы.
