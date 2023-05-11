Средняя площадь квартир в челябинских новостройках составляет 53 кв. метра

УрБК, Челябинск, 16.08.2023. В июле 2023 года средняя площадь квартир на первичном рынке Челябинска составила 53 квадратных метра, что на 7% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. В то же время стоимость «квадрата» в городе за год выросла на 12%, до 85 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Недвижимость».



Тенденция к снижению площади характерна для России: из 33 вошедших в исследование городов только в восьми размер квартир вырос, в четырех — остался прежним. В среднем по стране площадь квартир в новостройках за год снизилась на 2%, до 46 кв. м. Средняя стоимость «квадрата» по-прежнему составляет 130 тыс. руб.



«Во многих городах России уменьшение размера квартир в новостройках происходит с одновременным увеличением стоимости квадратного метра. Так застройщики стараются сохранить доступность жилья в условиях снижения покупательной способности населения при росте затрат на строительство», — рассказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.



Он также отметил, что для покупателей важнее число комнат, чем площадь квартиры. Первым фильтром пользуются в семь раз чаще второго.