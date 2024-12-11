Новостройки продолжают дорожать

В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. По сравнению с предыдущим месяцем показатель не изменился. Однако за год продажи рухнули в два раза. В ноябре 2023 года в городе фиксировали около 4 тыс. сделок. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.Он также отмечает, что конкуренция между екатеринбуржскими застройщиками продолжает расти.«Показатель в 2 тысячи ДДУ в месяц фиксируется второй месяц подряд. Это близко к среднемесячным уровням предыдущих лет. Но проблема в том, что предложение на рынке продолжает расти. Девелоперы открывают продажи на новых проектах, обостряя и без того непростую ситуацию. Рост ассортимента не свидетельствует об излишнем оптимизме застройщиков, а лишь в очередной раз иллюстрирует традиционную инерцию строительного сектора. Процесс активного пополнения рынка новыми проектами, запущенными в работу в условиях высокого рынка, еще не завершен», — полагает М. Хорьков.По его словам, число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга приблизилось к 57 тыс. объектов.«Значительный объем предложения — квартиры на начальных стадиях строительства. Пока у продавцов нет проблем с распроданностью к моменту ввода в эксплуатацию. Но есть сложности с наполнением эскроу-счетов (от этого зависят ставки по проектному финансированию) на старте. Структура продаж стремительно смещается в сторону рассрочек. Если в октябре доля сделок с ипотекой была около 63%, то предварительные цифры по ноябрю дают оценку лишь на уровне 55%. Это минимальный показатель за последние годы», — заявил М. Хорьков.Несмотря на проблемы с продажами, квартиры в новостройках продолжают дорожать. По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре выросла на 1,1%, до 158 тыс. руб. за «квадрат». Напомним, что в сентябре квартиры в новостройках уральской столицы подорожали на 0,5%, в октябре — на 1,1%.«В ноябре на первичном рынке в российских мегаполисах продолжается динамичное изменение структуры предложения. Эти факторы влияют на ценообразование и изменение стоимости квадратных метров в новостройках крупнейших городов. Девелоперы выводят на рынок новые объекты малой площади — студии и однушки. Это квартиры с более высокой средней стоимостью квадрата, что влияет на небольшое повышение цен на первичном рынке в ноябре. Также на рост медианной цены в некоторых мегаполисах влияет вывод на рынок новых объектов классов бизнес и элит. Кроме того, рост средней стоимости квадратного метра в городах-миллионниках находится на уровне примерно соответствующем месячной инфляции. Поэтому изменения на первичном рынке, которые мы наблюдали в ноябре, довольно закономерны и продиктованы не переходом к росту цен, а динамичными изменениями в структуре предложения», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре выросла на 1,3%, до 157 тыс. 766 руб. за кв. м.«Новостройки в ноябре показывают рост — самый высокий с момента отмены льготной ипотеки в июне. Строящееся жилье дорожает даже в тех городах, в которых цены уже было начали опускаться. Немалую роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Но главное, они предвкушают традиционно высокий сезон — конец года и предновогодний ажиотаж. Через месяц мы увидим, оправдались ли их ожидания. Полагаю, снижения цен если и стоит ждать, то в январе», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.Напомним, что после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и очередного повышения ключевой ставки ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась. Число сделок купли-продажи снизилось в несколько раз. Пока у екатеринбургских застройщиков есть определенный запас прочности. Однако при сохранении текущих темпов продаж в III-IV кварталах 2024 года многие участники рынка рискуют недосчитаться покупателей и столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.