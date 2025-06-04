Продажи в новостройках рухнули вдвое

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»

В Екатеринбурге в мае 2025 года было заключено около 1,35 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в мае 2024 года было 3 тыс. ДДУ), когда продажи росли в преддверии отмены льготной ипотеки. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 26% (в апреле зарегистрировали 1,7 тыс. ДДУ). Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков, ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro.«Показатели продаж в мае 2025 года не принесли хороших новостей для продавцов. Активность покупателей осталась низкой, а итоговые показатели продаж слабыми. Ресурсы, за счет которых функционировал рынок в предыдущие месяцы, истощаются, а новых факторов для роста продаж пока нет. Сейчас надежды продавцов связаны с возможным расширением льготной ипотеки на новые категории покупателей. Ясность в этом вопросе должна появиться уже в ближайшее время», — написал М. Хорьков.По его словам, в последние месяцы доля ипотечных продаж находится на уровне, близком к 65%. Сделки с рассрочками по-прежнему играют важную роль, но подход продавцов к данному инструменту стал более взвешенными.«Темпы вывода новых проектов на рынок Екатеринбурга в начале 2025 года снизились по сравнению с прошлым годом, но остаются высокими и, как и ранее, превышают объем реализации. Поэтому рыночный ассортимент и конкуренция между продавцами продолжают расти», — заявил ведущий аналитик УПН.По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в мае выросла на 0,5%, до 164 тыс. 418 руб. за кв. м. Средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 876 тыс. руб. За последний месяц этот показатель снизился на 0,5%.В целом по стране «квадрат» в новостройках в мае подорожал на 0,7%, до 147 тыс. руб.«Цена на новостройки существенно не растет, но и не падает. Динамика примерно та же, что месяц назад, и та же, что была в мае прошлого года. Очевидно лишь то, что площадь квартир продолжает сокращаться – за год средняя квартира на первичном рынке «усохла» почти на 2 кв. м, и теперь ее размер составляет 51,3 кв. м. Что касается предложения, то оно за последний месяц сократилось на 7,5%. Уменьшение числа объектов на рынке помогает поддерживать цены на строящееся жилье», — отметил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.По информации сервиса Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в мае выросла на 0,2%, до 125 тыс. руб. за «квадрат». При этом количество доступных предложений в уральской столице за месяц увеличилось на 1,4%.«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев. Некоторые участники рынка традиционно снижают свою активность в летний период, а также ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Это основное событие, которое многие эксперты ожидают в течении ближайших месяцев», — рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.Напомним, что ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и рекордного повышения ключевой ставки. После заметного смягчения монетарной политики активность покупателей должна заметно вырасти. Снижение ключевой ставки с 21 до 20% вряд ли кардинально повлияет на текущую ситуацию, поэтому участники рынка ждут от ЦБ более существенных шагов.