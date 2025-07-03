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Вчера, 13:10

Застройщики недосчитались покупателей

Застройщики недосчитались покупателейВ Екатеринбурге в июне 2025 года было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в июне 2024 года было 4 тыс. ДДУ), когда продажи росли в преддверии отмены льготной ипотеки. Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro.

По его словам, продажи жилья в июне улучшились по сравнению с маем (1,35 тыс. ДДУ), но пока находятся на невысоких уровнях, сопоставимых с показателями марта-апреля 2025 года.

«Активность покупателей осталась невысокой, а восстановление продаж относительно предыдущего месяца обеспечили далеко не все продавцы. В условиях ограниченного инструментария финансирования сделок динамика продаж по отдельным компаниям остается непоследовательной. Еще месяц назад продавцы рассчитывали на расширение льготных программ, но эти надежды не оправдались, и все больше проектов для стимулирования сделок прибегают к ценовым дисконтам», — заявил М. Хорьков.

Он также заявил, что текущий уровень продаж квартир в екатеринбургских новостройках сопоставим с показателями 2022 года.

«По итогам первой половины 2025 года фиксируется падение числа сделок на 40% относительно аналогичного периода прошлого года, когда на рынке фиксировался ажиотажно высокий спрос. Относительно первой половины 2023 года снижение составляет 29%, а к 2022-му — лишь 8%», — добавил М. Хорьков.

По его словам, темпы вывода новых проектов на рынок Екатеринбурга в 2025 году снизились по сравнению с прошлым годом, но, как и ранее, превышают объем реализации. Это усложняет достижение плановых показателей как для отдельных проектов, так и девелоперов в целом.

По информации сервиса Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июне снизилась на 0,2%, до 164 тыс. руб. за «квадрат». Объем предложения за аналогичный период увеличился на 1,6%. Сейчас средняя цена одного лота в уральской столице составляет 7,9 млн руб. Средняя площадь — 48,5 кв. м.

«Екатеринбург демонстрирует высокую устойчивость на рынке новостроек. На начало лета по объемам сделок с новостройками город уверенно занимает третью строчку среди миллионников, уступая только столицам. Увеличение количества объектов расширяет выбор для покупателей, а текущая рыночная ситуация позволяет рассчитывать на акции и специальные предложения от девелоперов», — полагает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в январе-июне выросла на 3,3%, до 163 тыс. 529 руб. за кв. м. Средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 773 тыс. руб. С начала года этот показатель вырос на 0,6%. https://www.mirkvartir.ru/journal/analytics/2025/07/01/ceny-na-novostrojki/

В целом по стране «квадрат» в новостройках за шесть месяц подорожал на 4,3% (до 148 тыс. руб.), средний лот — на 3,3%.

«Мы видим, что рост цен сейчас слабее, чем в I полугодии прошлого года, когда еще действовала широкая программа льготной ипотеки. Тогда квадратный метр вырос на 6,1%, а средний лот — на 5,3%. Тем не менее, замедление подорожания недвижимости даже в текущих условиях оказалось не таким уж критичным. Однако здесь нужно еще учитывать инфляцию, которая выросла. Сегодня лишь в нескольких городах рост цен ее опережает. В основном это те города, где новостроек сильно не хватает, и даже небольшие новые объемы строительства, выходящие на рынок, заметно поднимают ценовую планку. Между тем, предложение на первичном рынке сокращается везде по стране — во II квартале оно упало на 10%, а за все полугодие — на 24%», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Напомним, что ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и рекордного повышения ключевой ставки. После заметного смягчения монетарной политики активность покупателей должна заметно вырасти. Снижение ключевой ставки с 21 до 20% вряд ли кардинально повлияет на текущую ситуацию, поэтому участники рынка ждут от ЦБ более существенных шагов.

Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»
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