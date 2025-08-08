Рынок новостроек начал оживать

Материалы по теме

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в июле выросли на 19%

В Екатеринбурге в июле 2025 года было заключено около 1,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В Екатеринбурге в июле 2025 года было заключено около 1,9 тыс. договоров долевого ...

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Средняя (медианная) цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле ...

Средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга в июле выросла на 1,6%

Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 1,6%, до 166 тыс. 079 руб. за кв. м. ...

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 1,6%, ...