Рынок новостроек начал оживать

Продажи квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга продолжают медленно восстанавливаться. В июле 2025 года в городе было заключено 1,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. По сравнению с предыдущим месяцем число сделок выросло на 19% (в июне 2025 года было 1,6 тыс. ДДУ). Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, ссылаясь на данные платформы bnMAP. pro.
По его словам, результаты июля 2025 года вселяют осторожный оптимизм и надежду на то, что вторая половина текущего года будет лучше первой.
«В предыдущие месяцы объем продаж на первичном рынке жилья сильно не менялся. Активность покупателей была невысокой, но и глубокого падения не произошло. Показатель 1,5-1,6 тысяч ДДУ в месяц — ориентир, к которому начали привыкать. Результат прошедшего месяца оказался заметно лучше», — написал М. Хорьков.
Он добавил, что по итогам 7 месяцев 2025 года число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга сократилось на 32% по сравнению с январем-июлем 2024 года.
«На рынке Екатеринбурга продолжается рост объема предложения. Появляются новые комплексы, стартуют новые очереди уже известных проектов. Все это создает проблемы для многих продавцов и нивелирует текущий рост активности», — заявил М. Хорьков.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла
на 1,6%, до 166 тыс. 079 руб. за кв. м. Средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 923 тыс. 515 руб. За последний месяц этот показатель вырос на 1,9%.
«Итоги июля в этом году выглядят немного лучше, чем в прошлом: положительная динамика прослеживается в большем числе городов, чем тогда, и в среднем по стране цены — не намного, но все же — чуть больше выросли. Сейчас, когда ставка ЦБ, хоть и медленно, но поползла вниз, застройщики получили надежду на выход из затянувшейся стагнации. Что касается цен на недвижимость, то если уж они не обвалились в столь сложный для рынка период, то вряд ли снизятся в какой-либо перспективе», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя (медианная) цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле выросла на 0,8%, до 166 тыс. руб. за «квадрат». Объем предложения за аналогичный период увеличился на 3%.
«Начало цикла снижения ставок Банком России, отчасти, могло повлиять на интерес к рынку недвижимости. Однако ставки остаются высокими, поэтому увеличение цен наиболее заметно в городах, где высока доля сделок без привлечения льготной ипотеки — такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань. В большинстве случаев рост медианных цен в объявлениях обусловлен сокращением объема наиболее доступных предложений. В целом, динамика подтверждает, что покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости», — полагает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев считает, что в ближайшие месяцы рынок новостроек продолжит адаптироваться к новым условиям, а динамика цен по отдельным проектам будет обусловлена в большей степени стадией строительной готовности проекта, нежели изменением спроса.
«Игроки рынка постепенно привыкают к работе в условиях ограниченного интереса к объектам и существенной стоимости кредитования. Сегодня одним из ключевых факторов успеха остается готовность предлагать индивидуальные условия покупки, а также фокус на качественные проекты, максимально отвечающие потребностям покупателя», — заявил Дмитрий Алексеев.
Напомним, что ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и рекордного повышения ключевой ставки. После смягчения монетарной политики (с начала лета ключевая ставка снизилась с 21% до 18%) активность покупателей начала постепенно расти.