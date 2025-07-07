УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 17:55

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в июле выросли на 19%

В Екатеринбурге в июле 2025 года было заключено около 1,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro.

По сравнению с предыдущим месяцем число сделок выросло на 19% (в июне 2025 года было 1,6 тыс. ДДУ).

«В предыдущие месяцы объем продаж на первичном рынке жилья сильно не менялся. Активность покупателей была невысокой, но и глубокого падения не произошло. Показатель 1,5-1,6 тысяч ДДУ в месяц — ориентир, к которому начали привыкать. Результат прошедшего месяца оказался заметно лучше», — написал М. Хорьков.

Он добавил, что по итогам 7 месяцев 2025 года число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга сократилось на 32% по сравнению с январем-июлем 2024 года.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 15:34 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в июле выросли на 19%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В Екатеринбурге в июле 2025 года было заключено около 1,9 тыс. договоров долевого ...

07.07.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в I полугодии снизились на 40%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в июне 2025 года было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого ...

09.06.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в мае снизились более чем в два раза

УрБК, Москва, 09.06.2025. В Екатеринбурге в мае 2025 года было заключено около 1,35 тыс. договоров долевого участия ...

15.05.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в апреле снизились на 26%

В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...

15.05.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в апреле снизились на 26%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. В Екатеринбурге в апреле 2025 года было заключено около 1,7 тыс. договоров долевого ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (189)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18