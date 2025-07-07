Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в июле выросли на 19%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в июне 2025 года было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого ...

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в I полугодии снизились на 40%

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в мае снизились более чем в два раза

УрБК, Москва, 09.06.2025. В Екатеринбурге в мае 2025 года было заключено около 1,35 тыс. договоров долевого участия ...