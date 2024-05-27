Твинблоки для ИЖС

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» объявил о запуске нового производства ячеистого бетона (твинблоков) на территории индустриального парка «Габиевский» в Сысертском городском округе. На этой территории уже работают два промышленных предприятия по выпуску извести и цемента.
Заместитель генерального директора управляющей компании ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Андрей Вишневский отметил, что ввод в эксплуатацию нового предприятия обусловлен повышенным спросом на твинблоки в строительной отрасли региона.
«Существенный рост популярности ячеистого бетона подталкивает нас к форсированию строительства нового завода, чтобы уже к следующему строительному сезону запустить стабильное производство. Только за 2023 год объем выпуска и отгрузки твинблока составил 740 тыс. куб. м., из них 70% куплено для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)», — отметил Андрей Вишневский.
Площадку индустриального парка «Габиевского» под Сысертью, где компания «Атомстройкомплекс» формирует кластер производства строительных материалов, посетил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, чтобы оценить ход строительства нового завода по выпуску автоклавного газобетона.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал важность обеспечения строительного комплекса региона собственными материалами. Мы понимаем, что потребители свердловского газобетона — это, в основном, строительные компании, которые находятся в радиусе 1 тыс. км. И новый завод — это вопрос производственной безопасности», — сказал Вадим Третьяков.
Новый завод по выпуску газобетона органично встраивается в промышленную экосистему компании «Атомстройкомплекс»: в индустриальном парке «Габиевском» уже работают два промышленных предприятия группы по выпуску извести и цемента, образующих кластер безотходного производства. Их продукция, в свою очередь, станет сырьем для выпуска газобетона, формируя тем самым максимально эффективный производственный цикл.
Монтаж оборудования на заводе начался в марте. При этом 70% техники закуплено у отечественных производителей, еще 30% поставлены из Турции и Китая. Уже через несколько месяцев предприятие выйдет на проектную мощность, которая составит 400 тыс. кубометров газоблоков в год. С учетом двух действующих заводов «Атомстройкомплекса» в этой локации общий объем производства газоблока достигнет 1 млн кубометров.
Напомним, что с января по май 2024 года объемы ИЖС в Свердловской области выросли на 35%. В целом за этот период на территории региона было построено более 1,3 млн кв. м. жилья, что на 33% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Общая площадь жилья в многоквартирных домах составила 461 тыс. кв. м., а площадь ИЖС — 880 тыс. кв. м. (65% в общем объеме).
Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев отметил
, что рост объемов строительства периодически приводит к дефициту на рынке и других стройматериалов.
«Мы продолжим уделять должное внимание развитию собственного производства. Сегодня большой популярностью пользуются наши твинблоки для возведения многоквартирных и частных домов по всей Свердловской области. В прошлом году на предприятии даже была очередь за нашей продукцией, особенно летом. Кроме того, в 2023 году нам самим пришлось стоять в очереди на закупку утеплителя. Поэтому сейчас мы запускаем вторую очередь завода по производству минеральной плиты в Богдановиче. Это экологичный и качественный утеплитель, который изготавливается по европейской технологии на европейском оборудовании. Вторая линия, скорее всего, будет запущена на китайском оборудовании, однако это все равно будет утеплитель самого высокого качества, произведенный по всем стандартам», — рассказал Валерий Ананьев.
Минераловатные плиты используются в строительстве в качестве утеплителя зданий, а также как сырье для производства сэндвич-панелей. На предприятии в Богдановиче будет дополнительно производиться 28 тыс. т плит в год.
Всего же в структуру компании «Атомстройкомплекс» входит 11 заводов по производству строительных и отделочных материалов: газоблоков, цемента, силикатного кирпича, арматуры и ЖБИ, тротуарной плитки.Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»