Твинблоки для ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Площадку индустриального парка «Габиевского» под Сысертью, где компания ...

В оснащении завода компании «Атомстройкомплекс» под Сысертью предусмотрено 70% оборудования российского производства

«Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расширяет производство минераловатного ...