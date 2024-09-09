Новый уровень «Теплита»

Уральский производитель твинблока ООО ПСО «Теплит» (входит в состав ГК «Атомстройкомплекс») стал генеральным партнером выставки загородной жизни Open Village Ural. В 2025 и 2026 годах ключевое событие российского рынка ИЖС впервые пройдет в Свердловской области, сообщает пресс-служба девелопера.
Выставка Open Village Ural пройдет в формате свободной экскурсии по настоящему жилому поселку с реальными домами под ключ от лучших застройщиков УрФО. Также в рамках проекта в 2025 году состоится «Выставка технологий», где участники продемонстрируют процесс возведения домов на разных этапах, а в 2026 году пройдет «Летний фестиваль» в коттеджном поселке КраСоты.
Уникальный для России формат экспозиции жилых домовладений существует в Подмосковье уже 11 лет. Основатели проекта вдохновились мировой практикой в сфере выставок загородной недвижимости и организовали экспозицию в действующем подмосковном поселке. Сейчас там реализовано 55 готовых к проживанию коттеджей с отделкой и ландшафтным дизайном разными застройщиками по 22 различным строительным технологиям. Сегодня Open Village — единственная в стране бизнес-экосистема индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которая ежегодно помогает заказчикам и поставщикам, девелоперам и органам власти оценить возможности разных производственных и строительных компаний, работающих на рынке, и выстроить между собой открытые и честные отношения.
«В течение двух лет под Екатеринбургом возведут 22 домовладения из разных материалов, в том числе из твинблока. Покупатели смогут увидеть применение этого материала на практике, познакомиться с архитектурными решениями из него, оценить скорость и эффективность строительства. Мы рассчитываем, что в Свердловской области проект Open Village будет реализован на таком же высоком уровне, как в Подмосковье», — рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» — управляющий директор Андрей Вишневский.
Отметим, что ООО ПСО «Теплит» — один из крупнейших игроков рынка ИЖС. В настоящий момент сектор закономерно поглощает до 70% объема твинблока: этот долговечный и экологичный материал обладает небольшим весом, идеальной геометрией и высокими теплопроводными свойствами.
В настоящее время завод «Теплит» наращивает объемы выпуска газоблока и вскоре запустит новое предприятие, которое строится
в производственном кластере «Атомстройкомплекса» в Сысерти.
Ввод в эксплуатацию нового завода запланирован на 2025 год, однако специалисты уже сейчас ведут переговоры с федеральными торговыми сетями, магазины которых работают в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, и выстраивают партнерские связи с местными торговыми и строительными организациями для реализации продукции на федеральном уровне.
На сегодняшний день проектная готовность нового производства составляет более 70%, строительная — более 60%, технологическая — более 30%. Уже полностью закрыт контур производственного комплекса и завершен монтаж восьми автоклавов. Рабочие приступили к монтажу технологического оборудования и пусконаладочным работам.
«Мы уже выполнили работы по вводу в эксплуатацию автоклавов, установили котельное оборудование и перешли к монтажу фундаментов оборудования. Параллельно мы занимаемся инфраструктурой нового завода: подъездными путями, площадками для складирования продукции, завершаем прокладку инженерных сетей», — рассказал Андрей Вишневский.
Он также добавил, что в I полугодии 2024 года «Теплит» реализовал 413 тыс. куб. м твинблока, что на 10% больше, чем в прошлом году. Также специалистам удалось на 25% повысить проектную мощность линий березовского и рефтинского заводов, благодаря чему предприятие вывело на рынок дополнительные объемы продукции в период ажиотажа.
Но дефицит качественного газоблока сохраняется, поэтому предприятие «Атомстройкомплекса» расширяет географию присутствия своей продукции. Общий объем выпуска твинблока силами трех предприятий составит 1,2 млн куб. м в год.
Андрей Вишневский подчеркнул, что «Теплит» намерен стать федеральным игроком. По его мнению, это будет преимуществом для всего региона: увеличится производственный потенциал Свердловской области и появятся новые рабочие места, а потребители в строительный сезон получат качественный материал по оптимальной цене. Также предприятие не исключает возможности строительства четвертого завода — идея находится на стадии обсуждения.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»