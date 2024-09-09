Новый уровень «Теплита»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. «Атомстройкомплекс» получил разрешение на строительство нового завода по производству ...

«Атомстройкомплексу» выдали разрешение на строительство нового предприятия под Сысертью

«Атомстройкомплекс» построит на Среднем Урале новый завод по производству газоблоков

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. Компания «Атомстройкомплекс» к 2023 году построит в Свердловской области новый завод по ...