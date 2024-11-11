Китайские инженеры прибыли на Урал для установки оборудования на новом заводе «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. На новой производственной площадке по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона ООО ПСО «Теплит» (входит в состав ГК «Атомстройкомплекс») установят передовые производственные линии от ведущего китайского поставщика техники для автоклавных заводов Keda. Инженеры из КНР уже прибыли на объект для шеф-монтажа оборудования. Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика.На данный момент третий завод ПСО «Теплит», расположенный в Сысертском районе Свердловской области, готовится к запуску. Смонтированы металлоконструкции под смесительное отделение, установлены основной смеситель и весовые дозаторы для сухих компонентов. Работу предприятие начнет уже в этом году.«В высокой степени готовности находятся зона формирования автоклавных поездов и котельная: в марте здесь начнутся пуско-наладочные работы. Ведется монтаж основной технологической линии: установлена машина горизонтальной резки, монтируются резательные комплексы и машина фрезерования захватных карманов, а также готовится к установке машина поперечной резки. Через 1-1,5 месяца мы планируем приступить к электромонтажным работам», — рассказывает директор по производству ПСО «Теплит» Владимир Шишканов.Продукцией завода станет новый для рынка газоблок пониженной плотности D300, который отличается легкостью и более высокой теплоэффективностью. Также рассматривается возможность производства армированных изделий из газобетона. С запуском нового завода объем выпуска продукции ПСО «Теплит» возрастет до 1,2 млн куб. м твинблока в год.