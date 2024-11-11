Китайские инженеры прибыли на Урал для установки оборудования на новом заводе «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. Предприятие «Теплит», которое входит в состав ГК «Атомстройкомплекс», продолжает ...22.08.2024 «Атомстройкомплекс» планирует вывести производственные мощности на федеральный уровень
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Сысертском районе Свердловской области продолжается строительство третьего завода ...14.02.2023 «Атомстройкомплекс» на 6% увеличил объем выпуска стеновых материалов на своем заводе
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. «Атомстройокомплекс» на 6% увеличил объем выпуска твинблоков на своем заводе «Теплит». ...15.02.2022 «Атомстройкомплексу» выдали разрешение на строительство нового предприятия под Сысертью
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2022. «Атомстройкомплекс» получил разрешение на строительство нового завода по производству ...20.08.2020 На заводе «Теплит» компании «Атомстройкомплекс» выпустили пробную партию нового твинблока европейского качества
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2020. На заводе «Теплит», который принадлежит компании «Атомстройкомплекс», выпустили пробную ...