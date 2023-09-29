Каркасы под новостройки

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

На заводе «Берит» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») в Сысертском городском округе появится новая автоматизированная линия по производству сварных каркасов треугольного сечения для зданий и сооружений. Этот станок станет первым, запущенным в эксплуатацию в России. Производственная мощность оборудования составит до 14 погонных метров в минуту.Автоматизированная линия изготовлена по индивидуальному заказу для завода «Берит» в Китае. Предварительно специалисты компании «Атомстройкомплекс» лично посетили завод-производитель в Китае, оценили конструкторское бюро, качество выпускаемых станков. Для установки новой линии на сысертском заводе был создан дополнительный производственный цех площадью 2,5 тыс. кв. м. В дальнейшем на этих площадях планируется установить еще несколько новых станков для увеличения производственных мощностей и ассортимента выпускаемой продукции.Управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Валентин Третьяков отметил, что новая продукция будет востребована не только на предприятиях «Атомстройкомлекса», но и у внешних заказчиков.«Треугольные каркасы востребованы и широко применяются как при строительстве многоэтажных зданий и сооружений, так и при строительстве частных домов. Завод «Берит» отгружает продукцию не только на стройплощадки компании «Атомстройкомплекс», но и большому количеству внешних заказчиков, так что новая линия, которая позволит выпускать дополнительно 5 тыс. т каркасов в год, будет загружена сразу после ввода в эксплуатацию», — рассказал Валентин Третьяков.Отметим, что в структуру крупнейшего уральского строительного холдинга входит несколько заводов по выпуску строительных материалов, которые регулярно модернизируются, в том числе в рамках национального проекта «Повышение производительности труда».Так, недавно в Сысертском городском округе стартовало строительство подразделения по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков) мощностью 400 тыс. кубометров в год. По оценкам экспертов, сейчас наблюдается рост спроса на этот вид материалов. Поэтому строительство третьего завода ПСО «Теплит» (входит в состав Атомстройкомплекса») в Сысерти поможет обеспечить твинблоками не только Урал и его соседей, но и партнеров из ближнего зарубежья, таких как Казахстан. Новое производство планируется запустить в конце 2024 года. Оно будет работать в режиме 24/7.Новый объект станет частью кластера экопроизводства в Сысертском городском округе, где уже находятся два завода застройщика по выпуску извести и цемента. Близкое расположение позволит создать эффективную логистику и обеспечить безотходное производство, поскольку предприятия потребляют сырье без остатка.Новый завод будет оснащен современными высокоэффективными линиями. На предприятии внедрят цифровую систему управления производством, все технологические процессы будут контролироваться и управляться с единого операторского пульта. Процессы продажи и отгрузки готовой продукции также будут автоматизированы.«Внедрение новой технологии, практически исключающей участие человека и подразумевающей максимальную цифровизацию производства, преследует сразу несколько целей. Во-первых, мы существенно снижаем издержки. Во-вторых, обеспечиваем гарантированно высокое качество продукции, что важно для наших потребителей», — рассказал управляющий директор ПСО «Теплит» Андрей Вишневский.Всего в структуру компании «Атомстройкомплекс» входит 11 предприятий по производству строительных и отделочных материалов: газоблоков, цемента, силикатного кирпича, минераловатного утеплителя и других. Компания снабжает стройматериалами не только собственные строительные площадки, но и других застройщиков многоквартирного жилья, а также рынок частного домостроения.