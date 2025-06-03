Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. «Атомстройкомплекс» завершил модернизацию участка по производству сварных арматурных каркасов на предприятии «Берит». Новое оборудование позволит увеличить производительность и уровень автоматизации процессов, а также перенести наиболее сложные и трудоемкие этапы создания строительных конструкций с открытой стройплощадки в контролируемые условия цеха, сообщает пресс-служба строительного холдинга.Новый станок уже смонтирован и введен в эксплуатацию. Основной продукцией, выпускаемой на обновленной линии, остаются стеновые каркасы для строительства многоквартирных домов (МКД): изделия шириной до 500 мм и длиной до 4700 мм, соответствующие строгим отраслевым стандартам. Также «Берит» активно исследует новые направления сбыта.«Мы стремимся не только увеличивать объемы выпуска, но и предлагать решения, которые делают строительство быстрее, дешевле и надежнее для наших клиентов. Готовые сварные арматурные каркасы могут применяться и в индивидуальном жилищном строительстве, при использовании монолитных технологий. Это позволяет экономить время и повышать качество работ: вместо ручной вязки арматуры на объекте клиенты получают готовые изделия с точными геометрическими параметрами, что снижает зависимость от квалификации рабочих на площадке», — отметил управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Валентин Третьяков.Модернизация участка сварки арматурных каркасов на заводе «Берит» осуществлена в рамках общей стратегии «Атомстройкомплекса» по повышению производительности труда на стройке, автоматизации производства и переносу сложных, трудоемких процессов со стройплощадки в заводские цеха. Это позволяет максимально контролировать качество продукции, сокращать зависимость от внешних факторов и квалификации рабочих на объектах, ускорять общие сроки строительства и улучшать условия труда.