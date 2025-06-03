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03.06.2025

«Атомстройкомплекс» завершил модернизацию участка по производству сварных арматурных каркасов на предприятии «Берит»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. «Атомстройкомплекс» завершил модернизацию участка по производству сварных арматурных каркасов на предприятии «Берит». Новое оборудование позволит увеличить производительность и уровень автоматизации процессов, а также перенести наиболее сложные и трудоемкие этапы создания строительных конструкций с открытой стройплощадки в контролируемые условия цеха, сообщает пресс-служба строительного холдинга.

«Атомстройкомплекс» завершил модернизацию участка по производству сварных арматурных каркасов на предприятии «Берит»

Новый станок уже смонтирован и введен в эксплуатацию. Основной продукцией, выпускаемой на обновленной линии, остаются стеновые каркасы для строительства многоквартирных домов (МКД): изделия шириной до 500 мм и длиной до 4700 мм, соответствующие строгим отраслевым стандартам. Также «Берит» активно исследует новые направления сбыта.

«Мы стремимся не только увеличивать объемы выпуска, но и предлагать решения, которые делают строительство быстрее, дешевле и надежнее для наших клиентов. Готовые сварные арматурные каркасы могут применяться и в индивидуальном жилищном строительстве, при использовании монолитных технологий. Это позволяет экономить время и повышать качество работ: вместо ручной вязки арматуры на объекте клиенты получают готовые изделия с точными геометрическими параметрами, что снижает зависимость от квалификации рабочих на площадке», — отметил управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Валентин Третьяков.

«Атомстройкомплекс» завершил модернизацию участка по производству сварных арматурных каркасов на предприятии «Берит»

Модернизация участка сварки арматурных каркасов на заводе «Берит» осуществлена в рамках общей стратегии «Атомстройкомплекса» по повышению производительности труда на стройке, автоматизации производства и переносу сложных, трудоемких процессов со стройплощадки в заводские цеха. Это позволяет максимально контролировать качество продукции, сокращать зависимость от внешних факторов и квалификации рабочих на объектах, ускорять общие сроки строительства и улучшать условия труда.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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