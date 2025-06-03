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Вчера, 11:15

В Екатеринбурге может появиться гигантская галька

На заводе «Берит», который входит в структуру «Атомстройкомплекса», налажено производство предметов городского благоустройства из полированного архитектурного бетона. Гладкие «камушки» весом от 150 до 650 кг можно использовать не только для декора, но и в качестве необычной уличной мебели — скамеек и столиков. Гигантская галька уже в этом сезоне может появиться на улицах Екатеринбурга, сообщает пресс-служба «Атома».

«Совместно с институтом комплексного проектирования «АТОМ» мы разрабатываем линейку прочных современных малых архитектурных форм, которые в первую очередь будут применяться на объектах «Атомстройкомплекса» — как жилых домах, так и объектах социальной инфраструктуры, например, школах. Оснащение завода, модернизированное в рамках нацпроекта «Производительность труда», позволяет выпускать широкую линейку изделий из архитектурного бетона, без использования лакокрасочного покрытия. Мы применяем только натуральное сырье, качество которого подтверждено лабораторно; необходимую форму и фактуру изделий обеспечиваем применением специальной опалубки и технологии полировки», — говорит управляющий директор завода «Берит» Валентин Третьяков.

В Екатеринбурге может появиться гигантская галька

Изделия отличает натуральный состав, высокая прочность и вандалоустойчивость. Такую «гальку» невозможно утащить без специальной техники, кроме того, она одинаково устойчива как к морозам, так и к жаре, а специальная технология обработки поверхности способствует более длительному сохранению эстетичного внешнего вида. Прочность и морозостойкость изделий проверяются в заводской лаборатории.

Интересно, что наладить на заводе производство «гальки» предложили посетители выставки 100+ Technobuild, где в прошлом году завод представил образцы своей декоративной продукции. Уже сейчас малые архитектурные формы уральского производства поставляют за пределы Свердловской области, для благоустройства как частных, так и муниципальных территорий.

Отметим, что ранее на заводе «Берит» начали выпуск лавочек, урн, ограничителей парковки в виде полусфер, кубов и других изделий, используемых для благоустройства из белого архитектурного бетона. Также после запуска нового бетоносмесительного узла и установки на предприятии начали изготавливать тротуарные плиты смешанных цветов по технологии ColorMix.

В Екатеринбурге может появиться гигантская галька

Помимо этого, завод «Берит» выпускает широкую номенклатуру продукции для строительной отрасли — арматурные каркасы, тротуарную плитку, железобетонные изделия. Продукция предприятия применяется при возведении сложнейших социально значимых объектов города и области — школ, детских садов, улиц.

Недавно на предприятии завершилась модернизация участка по производству сварных арматурных каркасов, что позволило увеличить производительность и уровень автоматизации процессов, а также перенести наиболее сложные и трудоемкие этапы создания строительных конструкций с открытой стройплощадки в контролируемые условия цеха. Это позволяет максимально контролировать качество продукции, сокращать зависимость от внешних факторов и квалификации рабочих на объектах, ускорять общие сроки строительства и улучшать условия труда.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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