Завод «Берит» «Атомстройкомплекса» наладил выпуск ограничителей парковки

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. На территории кластера экопроизводства в Сысертском городском округе будет запущено ...09.03.2023 На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального ...30.08.2022 Завод «Берит» «Атомстройкомплекса» победил в областном конкурсе имени П. А. Столыпина
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Завод «Берит», который входит в структуру «Атомстройкомплекса», получил премию имени П. ...14.04.2022 На заводе «Атомстройкомплекса» расширили ассортимент производимой тротуарной плитки
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. На заводе «Берит» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») расширили ...14.05.2021 Завод по производству тротуарной плитки «Атомстройкомплекса» отмечает свое 15-летие
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Завод строительных материалов «Берит», входящий в состав компании «Атомстройкомплекс», ...