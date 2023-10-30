Завод «Берит» «Атомстройкомплекса» наладил выпуск ограничителей парковки

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Завод «Берит», входящий в структуру компании «Атомстройкомплекс», наладил выпуск нового формата малых архитектурных форм (МАФ) из бетона, предназначенных для ограничения парковки на городских улицах. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.«Для изготовления новой продукции используется особый состав бетона, который обеспечивает ровные грани без сколов и раковин, радиусные, то есть закругленные, края. Формы из специального материала позволяют без дополнительной обработки получать матово-глянцевую поверхность, таким образом увеличивая производительность участка», — рассказали на предприятии.Выпуск новой продукции происходит в формовочном цехе завода «Берит», где налажено производство лестничных маршей, лотков для прохода электросетей и торцевых элементов.Отмечается, что первая партия изделий предназначена для флагманского проекта компании «Атомстройкомплекс» «Свобода Residence» и будет защищать пешеходную часть улиц Шейкмана и Радищева от незаконной парковки. Также девелопер запустил сервис краткосрочной аренды машино-мест в закрытом паркинге комплекса, который уже востребован у посетителей предприятий сферы услуг, расположенных в этом же здании.Завод «Берит», являющийся одним из крупнейших предприятий по производству строительных материалов в Свердловской области, выпускает продукцию для строительства и благоустройства. Постоянно взаимодействуя в структуре холдинга с проектным институтом и подразделением девелопмента, заводы «Атомстройкомплекса» расширяют номенклатурную линейку в соответствии с трендами рынка. Продукция предприятия применяется при возведении сложнейших социально значимых объектов города и области — школ, детских садов, улиц. Для Дворца водных видов спорта на заводе изготовили уникальные зрительские трибуны.