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30.10.2023

Завод «Берит» «Атомстройкомплекса» наладил выпуск ограничителей парковки

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. Завод «Берит», входящий в структуру компании «Атомстройкомплекс», наладил выпуск нового формата малых архитектурных форм (МАФ) из бетона, предназначенных для ограничения парковки на городских улицах. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Завод «Берит» «Атомстройкомплекса» наладил выпуск ограничителей парковки
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Для изготовления новой продукции используется особый состав бетона, который обеспечивает ровные грани без сколов и раковин, радиусные, то есть закругленные, края. Формы из специального материала позволяют без дополнительной обработки получать матово-глянцевую поверхность, таким образом увеличивая производительность участка», — рассказали на предприятии.

Выпуск новой продукции происходит в формовочном цехе завода «Берит», где налажено производство лестничных маршей, лотков для прохода электросетей и торцевых элементов.

Отмечается, что первая партия изделий предназначена для флагманского проекта компании «Атомстройкомплекс» «Свобода Residence» и будет защищать пешеходную часть улиц Шейкмана и Радищева от незаконной парковки. Также девелопер запустил сервис краткосрочной аренды машино-мест в закрытом паркинге комплекса, который уже востребован у посетителей предприятий сферы услуг, расположенных в этом же здании.

Завод «Берит», являющийся одним из крупнейших предприятий по производству строительных материалов в Свердловской области, выпускает продукцию для строительства и благоустройства. Постоянно взаимодействуя в структуре холдинга с проектным институтом и подразделением девелопмента, заводы «Атомстройкомплекса» расширяют номенклатурную линейку в соответствии с трендами рынка. Продукция предприятия применяется при возведении сложнейших социально значимых объектов города и области — школ, детских садов, улиц. Для Дворца водных видов спорта на заводе изготовили уникальные зрительские трибуны.
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