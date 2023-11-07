Производство для развития

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Завод «Берит», входящий в структуру компании «Атомстройкомплекс», наладил выпуск нового формата малых архитектурных форм (МАФ) из бетона, предназначенных для ограничения парковки на городских улицах.Для изготовления новой продукции будут применять особый состав бетона, который обеспечивает ровные грани без сколов и радиусные, то есть закругленные, края. Формы из специального материала позволят без дополнительной обработки получать матово-глянцевую поверхность, что поможет повысить производительность.Отмечается, что первая партия ограничителей будет размещена на территории флагманского проекта компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence». Брендированные изделия будут защищать пешеходную часть улиц Шейнкмана и Радищева от незаконной парковки.Выпуск новой продукции происходит в формовочном цехе завода «Берит», где также налажено производство лестничных маршей, лотков для прохода электросетей и торцевых элементов.Кроме этого, в начале осени на заводе «Берит» была подготовлена к вводу в эксплуатацию автоматизированная линия по производству сварных каркасов треугольного сечения. Эта продукция предназначена для зданий и сооружений. Новое оборудование позволит выпускать до 14 погонных метров в минуту, в зависимости от характеристик продукции. Примечательно, что такая производственная линия заработает в России впервые.«Треугольные каркасы востребованы и широко применяются как при строительстве многоэтажных зданий и сооружений, так и при строительстве частных домов. Завод «Берит» отгружает продукцию не только на стройплощадки компании «Атомстройкомплекс», но и большому количеству внешних заказчиков, так что новая линия, которая позволит выпускать дополнительно 5 тыс. тонн каркасов в год, будет загружена сразу после ввода в эксплуатацию», — рассказал управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Валентин Третьяков.Для монтажа нового оборудования на заводе «Берит» был введен в эксплуатацию дополнительный производственный цех площадью 2,5 тыс. кв. м. Компания планирует расширить производство, установив еще несколько станков.Напомним, что завод «Берит», являющийся одним из крупнейших предприятий по производству стройматериалов в Свердловской области, выпускает продукцию для строительства и благоустройства. Постоянно взаимодействуя в структуре холдинга с проектным институтом и подразделением девелопмента, заводы «Атомстройкомплекса» расширяют номенклатурную линейку в соответствии с трендами рынка. Продукция предприятия применяется при возведении крупнейших социально значимых объектов города и области — школ, детских садов, улиц.Помимо этого, «Атомстройкомплекс» продолжает создавать новые предприятия по производству продукции, востребованной в строительной отрасли. Так, в начале сентября девелопер запустил строительство третьего завода ПСО «Теплит», который будет производить изделия из автоклавного бетона (твинблоков). Мощность предприятия составит 400 кубометров в год. Оно также войдет в состав кластера экопроизводства в Сысертском городском округе, где расположен завод «Берит».Близкое расположение предприятий должно обеспечить эффективную логистику и безотходное производство, при котором они будут потреблять сырье без остатка. Запуск еще одного завода позволит увеличить производственную мощность «Теплита» до 1 млн кубометров в год.Новый объект спроектирован и строится с нуля, он будет оснащен современными высокоэффективными линиями. В частности, будет внедрена передовая система управления производством, все технологические процессы будут контролироваться и управляться с единого операторского пульта. Автоматизация процессов продажи и отгрузки готовой продукции на новом предприятии позволит клиентам отслеживать статус заказа в режиме реального времени.