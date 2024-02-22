Свердловский облсуд оставил в силе штраф водителю автомобиля за парковку на газоне рядом с комплексом «Свобода Residence»

Суд взыскал с автомобилиста 80 тыс. рублей за парковку на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге суд взыскал 80 тыс. руб. с автомобилиста, который припарковался на ...