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Свердловский облсуд оставил в силе штраф водителю автомобиля за парковку на газоне рядом с комплексом «Свобода Residence»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» выиграла суд против автовладельца, припарковавшегося на газоне, который благоустраивал девелопер. Ему пришлось выплатить 80 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба за испорченные растения, сообщает пресс-служба компании.

Наромним, что инцидент произошел в апреле 2023 года рядом с комплексом «Свобода Residence» на улицах Шейнкмана — Радищева. Автомобиль испортил только что выполненное благоустройство, уничтожив саженцы ниппонской спиреи.

Свердловский облсуд оставил в силе штраф водителю автомобиля за парковку на газоне рядом с комплексом «Свобода Residence»

Благодаря фото- и видеофиксации происшествия удалось установить номер автомобиля и привлечь его хозяина к ответственности в соответствии со статьей 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих». Тогда суд взыскал 80 тыс. руб. с автомобилиста, который припарковался на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence».

Автовладелец подал апелляцию в Свердловский областной суд, требуя изменить наказание с возмещения ущерба на административный штраф, однако вышестоящая инстанция оставила решение против него в силе.

Как отметила замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова, граждане, которые паркуются на газонах, скорее всего, понимают, что нарушают правила, мешают прохожим. При этом они вряд ли осознают, что восстановить разрушенное ими благоустройство стоит денег.

Свердловский облсуд оставил в силе штраф водителю автомобиля за парковку на газоне рядом с комплексом «Свобода Residence»

«Что кто-то потратил деньги на то, чтобы это благоустройство в городе появилось, и теперь придется оплачивать его ремонт и восстановление, снова нанимать рабочих, закупать материалы», — пояснила Надежда Абакумова.

Она также выразила надежду на то, что, если и другие компании, а также городские службы будут взыскивать деньги за причиненный ущерб с автохамов, Екатеринбург сможет решить эту проблему и отучить автомобилистов использовать газоны для парковки.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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