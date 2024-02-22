Свердловский облсуд оставил в силе штраф водителю автомобиля за парковку на газоне рядом с комплексом «Свобода Residence»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге суд взыскал 80 тыс. руб. с автомобилиста, который припарковался на ...26.01.2024 В екатеринбургском комплексе апартаментов «Свобода Residence» открылся семейный ресторан «Ива»
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. На первом этаже комплекса апартаментов «Свобода Residence», построенного девелопером ...11.01.2024 Компания «Атомстройкомплекс» подвела первые итоги запуска пилотного проекта по повышению эффективности паркингов в жилых домах
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Компания «Атомстройкомплекс» подвела первые итоги запуска пилотного проекта по ...07.11.2022 Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» получил приз конкурса инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...17.11.2020 «Атомстройкомплекс» установит в апарт-комплексе «Свобода Residence» современную систему звукоизоляции
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Специалисты провели работу по усилению звукоизоляции в межэтажных перекрытиях во второй ...