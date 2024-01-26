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Суд взыскал с автомобилиста 80 тыс. рублей за парковку на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге суд взыскал 80 тыс. руб. с автомобилиста, который припарковался на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence», возведенного компанией «Атомстройкомплекс». Это первый прецедент подобного рода в столице Среднего Урала, отмечает пресс-служба застройщика.

Суд взыскал с автомобилиста 80 тыс. рублей за парковку на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге

Инцидент произошел в апреле 2023 года — владелец внедорожника Volvo производил маневры на газоне и повредил растения, высаженные застройщиком в рамках благоустройства придомовой территории. Благодаря фото- и видеофиксации происшествия удалось установить номер автомобиля и привлечь его хозяина к ответственности в соответствии со статьей 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».

Суд взыскал с автомобилиста 80 тыс. рублей за парковку на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге

«Люди, которые паркуются на газонах, скорее всего, понимают, что нарушают правила, мешают прохожим. Но едва ли они осознают, что восстановить разрушенное ими благоустройство стоит денег. Что кто-то потратил деньги на то, чтобы это благоустройство в городе появилось, и теперь придется оплачивать его ремонт и восстановление, снова нанимать рабочих, закупать материалы. Парковаться на газоне — это не просто неуважение к горожанам, но еще и повреждение имущества. Надеемся, этот кейс будет полезен другим застройщикам, управляющим компаниям, городским службами и жителям, которые вкладывают силы и деньги в преображение города. Если таких прецедентов станет больше, мы сможем вместе освободить газоны от «автохамов», — рассказала замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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