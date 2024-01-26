Суд взыскал с автомобилиста 80 тыс. рублей за парковку на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге суд взыскал 80 тыс. руб. с автомобилиста, который припарковался на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence», возведенного компанией «Атомстройкомплекс». Это первый прецедент подобного рода в столице Среднего Урала, отмечает пресс-служба застройщика.Инцидент произошел в апреле 2023 года — владелец внедорожника Volvo производил маневры на газоне и повредил растения, высаженные застройщиком в рамках благоустройства придомовой территории. Благодаря фото- и видеофиксации происшествия удалось установить номер автомобиля и привлечь его хозяина к ответственности в соответствии со статьей 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».«Люди, которые паркуются на газонах, скорее всего, понимают, что нарушают правила, мешают прохожим. Но едва ли они осознают, что восстановить разрушенное ими благоустройство стоит денег. Что кто-то потратил деньги на то, чтобы это благоустройство в городе появилось, и теперь придется оплачивать его ремонт и восстановление, снова нанимать рабочих, закупать материалы. Парковаться на газоне — это не просто неуважение к горожанам, но еще и повреждение имущества. Надеемся, этот кейс будет полезен другим застройщикам, управляющим компаниям, городским службами и жителям, которые вкладывают силы и деньги в преображение города. Если таких прецедентов станет больше, мы сможем вместе освободить газоны от «автохамов», — рассказала замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.