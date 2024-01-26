Суд взыскал с автомобилиста 80 тыс. рублей за парковку на газоне у жилого комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. На первом этаже комплекса апартаментов «Свобода Residence», построенного девелопером ...29.11.2023 «Атомстройкомплекс» протестировал в Екатеринбурге четыре вида антивандальных покрытий для лифтов
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В рамках эксперимента строительный холдинг «Атомстройкомплекс» протестировал на своих ...07.11.2022 Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» получил приз конкурса инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...18.10.2022 «Атомстройкомплекс» достроил вторую очередь комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. «Атомстройкомплекс» выполнил строительство второго дома многофункциональных ...17.11.2020 «Атомстройкомплекс» установит в апарт-комплексе «Свобода Residence» современную систему звукоизоляции
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2020. Специалисты провели работу по усилению звукоизоляции в межэтажных перекрытиях во второй ...