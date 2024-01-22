Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— Важно, чтобы территория будущего проекта была достаточной для реализации наших градостроительных компетенций. Поэтому в последние годы мы отказались от так называемой точечной застройки и стараемся работать там, где можем оперировать такими категориями застройки, как квартал.Квартальная застройка позволяет формировать большое единое жилое пространство с внешними улицами и внутренними дворами. Для нашего города это очень естественная структура. Весь центр Екатеринбурга выстроен по этому принципу, в соответствии с ним мы организовываем новые районы — формируем уличный фронт красивыми фасадами, стрит-ритейлом и благоустройством, а внутреннее пространство делаем приватным и уютным.Кроме того, квартал — это единица в том числе и социальная. Поэтому при проектировании мы всегда стараемся насытить его объектами социальной инфраструктуры — детскими садами, школами, поликлиниками. И не отрываем их от застройки, а интегрируем в архитектурную ткань района. Даже фасад детского сада, если он вынесен на первую линию, становится архитектурным украшением.— Мы оперируем цифрами, рекомендованными ДОМ.РФ, и стараемся не брать кварталы размером более чем 200 на 200 метров. Такие размеры позволяют решить две задачи: с одной стороны, очень четко разделить общественные и приватные пространства, с другой — оставить проницаемость территории: дать людям возможность быстро и удобно проходить жилой район насквозь, а не обходить его по периметру. Кроме того, идти вдоль фасадов, витрин магазинов и кафе гораздо интереснее и комфортнее, психологически такой путь воспринимается более коротким и удобным.Таким образом, квартальная застройка позволяет максимально деликатно решить противоречие между стремлением жителей создать отгороженное частное пространство и общим для города желанием иметь максимально проницаемое общественное пространство.— В целом квартальный подход можно было бы назвать идеальным, если бы не себестоимость строительства. С точки зрения интересов застройщика продать как можно больше «дешевых» квадратных метров идеальный вариант — это многоэтажные «свечки» с территорией, огороженной по периметру заборчиком. Формирование фасадных линий, требующих среднеэтажной застройки, выделение внутренних пространств и высотных доминант в глубине квартала — все это удорожает строительство примерно на 15%.Вторая проблема — земля. Не так-то просто в плотной исторической застройке Екатеринбурга находить «квадраты» 200 на 200 метров для создания нового квартала. Для этого приходится расселять бараки, частный сектор, переоборудовать ветхие промышленные объекты. Такой подход, безусловно, гораздо более обременительный и сложный для девелопера, но позитивный для города — мы обновляем городскую ткань, делаем улицы более безопасными и современными, создаем новые актуальные возможности для горожан, ведь вместе с современной застройкой появляются новые объекты инфраструктуры.— Вы спрашиваете про пресловутые «натоптанные дорожки»? С ними, оказывается, не все так однозначно. В нашей практике мы, конечно, исследуем уже сложившиеся маршруты жителей и стараемся их не перекрывать при новой застройке, стараемся следовать принципу «не навреди». Но не всегда наши усилия оказываются востребованными в новой ситуации.Примером может служить наш «Квартал Энтузиастов». Когда мы планировали район, мы оставили в проекте те тропинки, которыми привыкли пользоваться местные жители, для чего даже внесли существенные изменения в наш проект застройки. Но, когда проект был закончен, выяснилось, что про старую дорожку люди забыли: им стало не интересно по ней ходить. Они предпочли маршруты вдоль новых красивых освещенных фасадов.— Да, такое случается, но это необходимо. Ведь при проектировании территории мы идем от очень крупного градостроительного масштаба. Смотрим на то, как район вписывается в городскую структуру, анализируем глобальные транспортные потоки, как люди будут выезжать из района и приезжать в него, и куда они будут ездить.На следующем этапе мы отрабатываем градостроительные сценарии, вырабатываем строительную типологию. Только потом переходим к созданию конкретных объектов, фасадных решений. При этом всегда имеем в виду необходимость проработки портретов жителей, планировочных решений. Все это сказывается на сроках, но и приводит к росту качества жилья.— С одной стороны, есть нормативы по озеленению. К сожалению, они сформулированы в очень общих терминах, описывают, сколько квадратных метров абстрактной «зелени» должно быть на территории, и не содержат рекомендаций о том, какие растения и в каком количестве должны быть высажены. Нам, как архитекторам, хотелось бы видеть более подробные нормы, в первую очередь по высадке высоких деревьев. Потому что сейчас есть новые районы, вокруг которых посажены молодые саженцы — они станут красивыми деревьями лет через 15.Мы со своей стороны при застройке сложившихся районов стараемся сохранить уже имеющиеся деревья. На наших площадках на Гагарина, на Уралмаше это было отмечено как отдельная задача, и она была выполнена. Это не всегда просто: например, на некоторых участках строители оттягивали сосны, чтобы установить кран, но деревья остались целыми и на своем месте. Так, на улице Кузнецова на Уралмаше мы сохранили вообще все старые деревья, для чего пришлось отступить от «красной линии» и уменьшить пятно застройки. Зато деревья, которым по 50 лет, по-прежнему украшают район. На стройплощадке школы на ул. Советской удалось сохранить 8-метровую ель, она расположена как раз рядом с будущим входом в школу.— Проблема размещения автомобилей у жилых домов есть, и она имеет только одно цивилизованное решение — платные подземные паркинги. Других вариантов мы не видим, причем не только в Екатеринбурге, но и в мире в целом. Владение автомобилем подразумевает необходимость владения местом парковки. Бросать машину на общественных пространствах и небезопасно, и вредно — как для автомобиля, так и для города.Но ситуация в этом сегменте постепенно меняется. Скажем, восемь-десять лет назад спроса на паркинги не было, их продажная цена была ниже, чем себестоимость. В результате девелоперы стремились минимизировать убыточные площади. В итоге мы сегодня имеем хорошие городские районы, плотно заставленные автомобилями. Сейчас спрос на паркинги есть, и они проектируются и строятся в достаточном количестве.— Мы сейчас активно работаем в этом направлении, пока больше в исследовательской плоскости. Год назад мы сдали большой объект «Свобода Residence» на углу Радищева и Шейнкмана. Это очень оживленный район с большим автомобильным трафиком и недостатком парковочных мест. И там мы предлагаем краткосрочную аренду парковочных мест, в том числе принадлежащих жителям. Чтобы заехать в паркинг, нужно установить приложение на мобильный телефон, через него оплатить парковку и заехать на указанное место.Мы понимаем, что в существующем виде — с малым числом объектов — это пока больше наработка технических решений и исследование возможных «подводных камней». Например, выяснилось, что в паркинге может быть ограничен интернет. Но если к проекту присоединятся десятки и сотни парковок по всему городу, он может стать экономически выгодным. Не исключено, что это произойдет уже в ближайшие годы.— Главным трендом предыдущего этапа развития наших городов была советская микрорайонная застройка. Этот принцип господствовал у нас до 10-х годов. Яркими примерами могут служить и Ботаника, и многие другие новые районы Екатеринбурга. Но сейчас этот тренд сходит на нет. Особенно это видно в Екатеринбурге, который насыщен опытными девелоперами. Сейчас все больше проектов у нас в городе строятся или по принципам квартальной застройки, или в виде отдельных ярких самобытных объектов. Микрорайонный принцип отходит на второй план. Это эволюционный путь, по которому идут все развитые страны.Если говорить глобально о жилье как о продукте, то за последние 10 лет вся строительная отрасль сделала большой скачок вперед. Мы реализовали новые стандарты того, как должен быть устроен дом и внутри, и снаружи. Последними изменениями стандарта жилья можно считать лифт в паркинг и ресепшен на входе. Причем жильцы предпочитают ресепшен, интегрированный в архитектуру города: с остеклением 7 метров, чтобы интерьер внутреннего пространства работал и на улицу.Сейчас идет работа над внутренними совместными пространствами — соседскими центрами, закрытыми фитнесами только для жильцов, другими подобными проектами. Мы работаем над созданием «праздничных» пространств общего пользования. Если жители дома хотят провести праздник на 30 человек, их гостиная — 30 квадратных метров, они могут забронировать такое общее пространство — беседку, холл — и отметить праздник там. Сейчас такой элемент под названием «трешка» — громадная трехкомнатная квартира под отрытым небом — нами реализован в «Свобода Residence». Думаю, что он будет пользоваться большим спросом.Но в целом есть ощущение, что в сфере девелопмента мы достигли некоего стандарта, и дальше продукт будет развиваться в сторону проработки деталей — новых инженерных решений, внедрения новых разработок, влияющих на эксплуатационные характеристики и пользовательский комфорт.