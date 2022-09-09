Андрей Шушлебин: Главное — это комплексный подход к освоению территории

На вопросы журналистов ответил руководитель отдела эскизного проектирования архитектурных решений компании «Атомстройкомплекс» Андрей Шушлебин.



— Андрей, сегодня среди архитекторов и урбанистов формируется мнение, что типовая застройка, привычная нам с советских времен, изжила себя. Так ли это?



— Давайте скажем так: в последнее время в профессиональном сообществе принято так считать. Хотя я с этим мнением полностью согласиться не могу, ведь до сих пор в архитектуре и градостроительстве сохраняется очень много вещей, изобретенных именно в рамках проектов комплексной застройки. И главное — это комплексный подход к освоению территории.



— Что это значит?



— Когда мы планируем территорию к застройке, мы не только думаем о том, где разместить жилье, но и планируем всю сопутствующую инфраструктуру, создавая полноценный район, целый комплекс зданий и архитектурных решений, которые способствуют существованию района на протяжении многих десятилетий. Мы должны учесть огромное количество факторов и различных жизненных сценариев для того, чтобы людям в этом районе было комфортно жить и чтобы этот район в своем историческом развитии не деградировал, а устойчиво существовал, не терял своей привлекательности для людей и был полноценной хорошей единицей города.



Нам кажется, что это само собой разумеется, а ведь на самом деле это не так. Потому что исторически такого подхода не было. И даже развитые капиталистические страны к такому подходу перешли буквально, может быть, два-три десятилетия назад.



— Но при этом советскую застройку многие ругали за скучное единообразие.



— Важно отметить, что единообразие не является неотъемлемой чертой комплексного развития территории. Можно обходиться и без этого. И, в общем-то, современные европейские застройки показывают, что комплексное развитие и разнообразная интересная и качественная для жизни среда — это вещи, абсолютно совместимые друг с другом.



— С чего начинается работа над проектом комплексного освоения территории?



— Всегда перед тем, как выйти на площадку, мы делаем предпроектные исследования, в том числе градостроительный анализ, исследуем, как исторически развивалась эта территория, в каком состоянии она дошла до нас сегодня. Мы привлекаем и смежных специалистов, например, социологов, которые смотрят, какие уклады жизни присущи этому району. Потому что для нас очень важно войти в сложившуюся среду тактично. Застройщик тоже понимает, что это его имиджевая составляющая, чтобы люди со сложившимися укладами жизни приняли то, что мы собираемся построить. Поэтому очень важно понимать, какой запрос у этого района, чем его можно улучшить, а еще важнее — как не сделать жизнь в этом районе хуже, чем она есть.



В чем особенность центра? Это уже сложившаяся среда с полноценной инфраструктурой. Сюда важно войти тактично, ничего не нарушить, встроиться очень аккуратно. Если говорить об отдаленных частях Химмаша, то там ситуация другая. Там недостаток инфраструктуры, где-то очень острый недостаток. Поэтому, приходя туда, важно эту ситуацию улучшать. Заранее запланировать строительство школ, детских садов, других объектов социальной инфраструктуры, магазинов, спланировать транспортные потоки, придумать новые реакционные зоны, новые точки притяжения.



— Можете привести примеры таких решений, выполненных в практике «Атомстройкомплекса»?



— У нас есть очень отдаленная территория на Северном Химмаше. На первый взгляд, она не очень благоприятна для жизни, так как находится вблизи с электровольтной линией и коллективными садами. Территориально она удалена от города. Вместе с тем у нее есть ряд объективных плюсов: парк стадиона Химмаш, набережная. Но субъективно эти объекты как плюсы не воспринимаются: и стадион, и набережная находятся в очень запущенном состоянии. Развивая этот район, мы не просто построим там дома, но и преобразим парк и улицу, превратим их в реальные точки притяжения для жителей, тем самым повысим привлекательность всей территории, не только наших домов.



— Возможно ли совместить коммерческие интересы застройщика и потребности жильцов?



— Странно их разделять. Наша задача — не просто построить дома, но и продать квартиры в них будущим жильцам, а сделать это можно только в том случае, если наше жилье будет удовлетворять их потребности. Собственно, мы строим жилье не для себя, а для будущих жильцов. И если мы не будем соответствовать их интересам, спрос на наши квартиры будет падать.



Более того, сегодня мы говорим еще и о третьем уровне интересов — интересах всех горожан. Мало того, чтобы наш дом был комфортным для жильцов, он должен делать город лучше, обогащать городскую среду. Как минимум мы должны сделать лучше и комфортнее прилегающие к кварталу улицы. Причем не просто вымостить тротуары плиткой, а решить целый ряд факторов: вокруг комплекса должно возникнуть много новых точек притяжения, таких как парикмахерские, магазины, супермаркеты. Улицы должны становиться более зелеными, и речь не просто о «лысом» засохшем газоне. Мы стараемся садить сразу взрослые деревья, озеленять территорию большим количеством различной растительности, пытаемся создавать маленькие скверы, небольшие площади для времяпрепровождения. И все это делает городскую среду более комфортной.



— Как соблюсти баланс интересов жителей района и конкретного дома? Например, дом хочет сделать свой двор закрытым, а жители района тоже хотели бы им пользоваться.



— Решение таких вопросов начинается с выбора территории. В компании «Атомстройкомплекс» мы стараемся не заниматься точечной застройкой, при которой новый дом вклинивается в уже сложившуюся среду. Такие новостройки обычно воспринимаются агрессивно. Наша минимальная единица планирования — это квартал. При таком подходе конфликтов удается избежать, потому что твоя застройка отделена от соседней застройки как минимум улицей. Если же мы имеем дело с частью квартала, то важно тактично в него войти, и в каждом случае мы решаем вопрос отдельно.







В качестве примера могу сослаться на один из проектов «Атомстройкомплекса» — застройка ЖК «Северное сияние», 6-я очередь, на Уралмаше. Мы застраиваем половину квартала. Другая половина — советская застройка. Мы проанализировали пешеходные потоки и поняли, что там есть сложившиеся, назовем их, тропы к метро, которые важны для людей. И мы решили их не загораживать. Мы организовали застройку частной территории таким образом, чтобы эти тропы стали переходными улицами и были доступны для всех жителей района. И мы искренне верим, что не ухудшили качество жизни для исторически обитавших там людей, а наоборот, привнесли туда что-то новое, добавили в эту территорию новых смыслов.



— Как вы относитесь к стилистической эклектике, когда рядом с панельным домом стоит здание эпохи конструктивизма, тут же пристроился барак и напротив возводится современный жилой комплекс? Как их можно вписать в единый городской ландшафт?



— Сделать это можно, хотя и не всегда просто. Есть определенные градостроительные принципы, которые позволяют решить эту задачу. Обывательски считается, что гармоничная застройка — это та, которая стилистически соответствует друг другу. Но на самом деле это не так. Не цвет и не архитектурные стили создают единство и гармонию в городе. Все немного сложнее. Определенный ряд геометрических параметров застройки позволяет сделать город целостным. Когда мы разрабатываем градостроительную концепцию, мы расставляем кубики без фасадов, без какой-то либо конкретики, будет ли это современный стиль или какого цвета будет дом. Сейчас это делается в компьютерной программе. Важно, чтобы размеры этих кубиков соответствовали размерам кубиков сложившейся застройки. Грубо говоря, если мы входим в среду, которая застроена преимущественно хрущевскими пятиэтажками, важно будет застраивать этот район в таком же масштабе. Стремимся минимизировать воздействие высотных объемов на уличную среду.



Мы должны ориентироваться на существующий ландшафт, на ткань города. Мы выработали ряд принципов, которые позволяют это делать. Например, наша застройка сейчас на улице Ползунова — Краснофлотцев на Эльмаше. Это район не высотный по своей специфике. При этом мы должны соблюсти и коммерческие интересы застройщика, дать определенное количество квадратных метров. Обойтись без высоток тут не получится. Мы формируем периметральную застройку базовой этажности семь-девять этажей. Ровно такого масштаба, который имеет окружающая советская застройка. А внутрь квартала размещаем высотки. Да, мы эти высоки в панорамах видим. Но когда человек идет по улице, то чувствует, что он находится в преимущественно невысотной среде. На него ничего не давит. Это совершенно другие ощущения.



— Правда ли, что в советское время эскиз проекта застройки занимал буквально несколько листов, а сейчас это несколько увесистых томов?



— Так было не только в советское время, но и до конца 2010-х. Я начинал работать 13 лет назад и очень хорошо помню, как выглядел проектный документ тогда. Это действительно было несколько листов: жилой комплекс с поэтажными планами и фасадами. Разработчик концепции решал достаточно скромную задачу: украшал фасад, делал интересным облик жилого здания.



Сейчас разработка концепции — это большая и сложная работа. Достаточно сказать, что в компании «Атомстройкомплекс» только за период моей работы отдел концепций вырос из двух человек в настоящую проектную организацию, у которой есть целый ряд направлений — от градостроительства до благоустройства и интерьеров. Концепция теперь — это огромное количество томов, которые разрабатываются по срокам порой дольше, чем рабочая проектная документация.



— Некоторые ваши коллеги считают, что действующие в России строительные нормы устарели, часто приводят зарубежные страны, где число норм намного меньше. Каково ваше мнение — нужны ли нам изменения?



— По моему личному мнению, от существующих норм можно отказаться в том случае, когда им на смену придут другие инструменты градостроительного регулирования. Сейчас такая ситуация, что количества параметров, регламентирующих застройку и обеспечивающих целостное обоснование развития городов, недостаточно. И поэтому советские нормы, такие как нормы инсоляции, например, в некотором роде являются сдерживающим фактором, не позволяющим застройщикам строить высотку к высотке, на маленьких расстояниях друг от друга.



— Какой нормы точно не хватает?



— Формально все нормы, которые позволяют развивать территории комплексно, есть. Но скорее на бумаге. То, как процесс происходит по факту, оставляет желать лучшего. Вот в этом и стоит развиваться. Надо сосредоточиться на контроле, только на грамотном и квалифицированном контроле. Важно, чтобы надзирающие органы не просто стояли с пачкой документов и проверяли, соблюдена норма или не соблюдена, а разбирались в вопросах градостроительства и понимали, что именно они регулируют.



— Есть какие-либо новые тенденции в современном проектировании?



— Я бы сказал, что в нашей стране в последние десятилетия идет тенденция на комплексное развитие территорий, и это, безусловно, радует. Второй важный момент — это средовая составляющая. Застройщиков стал интересовать не столько формальный внешний вид жилого комплекса, сколько формирование комфортной среды.



— А есть такие прозаичные вещи, как фасад из кирпичей.



— Действительно, «Атомстройкомплекс» — это один из немногих застройщиков, использующих кирпич в облицовке фасада. Если говорить о массовом домостроении, то сегодня в Екатеринбурге материала по большому счету два: это штукатурка и кирпич — и кирпич более долговечен. Штукатурный фасад со временем требует реставрации. Средний срок службы фасада штукатурки составляет семь-десять лет, после этого его нужно ремонтировать. Кирпич дороже. Но мы можем себе его позволить, так как у «Атомстройкомплекса» специфическая бизнес-модель: у нас есть собственное производство стройматериалов, в том числе собственный кирпичный завод. И в бизнес-модели «Атомстройкомплекса» получается так, что фасад из кирпича стоит не дороже, чем штукатурный.



— Есть какое-то чисто русское направление в проектировании, то, что принято в России, но не поймут на Западе?



— Это любовь к большим дворовым территориям. В ряде европейских стран двор как рекреационное пространство, особенно в южных странах, отсутствует. У них есть улицы, парки, скверы и так далее. Но двор в исторической квартальной застройке был как что-то хозяйственно-утилитарное, как световой колодец в петербургских кварталах. И во многом в ряде европейских стран это по-прежнему остается так. У нас люди любят дворы, любят проводить там время. И поэтому важно, чтобы дворовое пространство было функциональным. Порой инфраструктура современных жилых районов, того же Екатеринбурга, оставляет желать лучшего. И, по сути, двор может быть таким оазисом для жителей в сложившейся застройке. Поэтому так важно уделять этому большое внимание. В то же время мы идем все-таки в сторону квартальной застройки, какой она была до революции и какой она является сейчас в Европе. При этом дворы, с одной стороны, становятся меньше, чем, например, в советскую эпоху. С другой стороны, они становятся интереснее, функциональнее.



— Оцените облик современного Екатеринбурга с точки зрения архитектора. Насколько он интересен?



— За последние лет двадцать Екатеринбург сильно изменился. Радует, что центр города стал более интересным, комфортным, у него есть свое уникальное лицо.



Я очень хорошо помню свои впечатления от поездок в небольшие столичные города Европы, например, в Хельсинки или в Стокгольм, другие города с населением до миллиона или, может быть, чуть меньше. И у меня было ощущение — ох, провинция. То есть, наверное, это такой индикатор того, что Екатеринбург, в общем и целом соответствует по качеству среды тому, что должно быть в большом городе. Хотя, конечно, если говорить о жилых районах, в которых все мы проводим большое количество времени, то здесь Екатеринбургу точно есть куда расти. Важно, чтобы любой район города был более-менее полноценным с точки зрения качества среды и объектов инфраструктуры. Хочется верить, что следующие десятилетия мы будем двигаться в этом направлении.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»