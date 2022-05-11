На заводе «Известь Сысерти» началась активная фаза реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. На заводе «Известь Сысерти» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») стартовала активная фаза реализации нацпроекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба уральского застройщика.«За полтора года при поддержке регионального центра компетенций на предприятии проведут анализ продуктивности основных производственных процессов, отработают инструменты их оптимизации на пилотном участке. Затем команда завода уже самостоятельно тиражирует полученный опыт на другие участки», — говорится в сообщении.«Идеи непрерывного совершенствования, которые внедряют эксперты нацпроекта «Производительность труда», близки корпоративной культуре нашего предприятия. В 2017 году проект строительства цементного завода на базе завода «Известь Сысерти» был признан приоритетным проектом Свердловской области, сейчас мы пришли к следующему этапу модернизации собственных производственных процессов. Режим работы завода 24/7 накладывает свои особенности, которые учитывают кураторы нацпроекта при определении оптимальных инструментов бережливого производства», — отметил заместитель генерального директора «Атомстройкомплекс-Промышленность» Виктор Ермолаев.Перед стартом активной фазы реализации программы на заводе прошла подготовительная работа по определению целей и задач модернизации, обучению сотрудников предприятия методам повышения производительности труда, была сформирована рабочая группа, которая на первом этапе под руководством куратора РЦК будет работать над оптимизацией производственных процессов на эталонном участке — участке обжига.«На каждом предприятии, даже с очень хорошо развитой системой управления, есть место для улучшений. Методика, которую дает региональный центр компетенций в рамках пилотного проекта, позволяет сделать анализ текущей ситуации, и по его итогам команда завода сможет провести совместно с куратором нашего центра работу по достижению поставленных при входе в проект целей», — рассказал руководитель проекта регионального центра компетенций Александр Дикушин.Завод «Известь Сысерти» является ядром строительного кластера Сысертского района и входит в структуру крупнейшего строительного холдинга Урала компании «Атомстройкомплекс». На сегодняшний день ежемесячно предприятие производит порядка 10 тыс. т продукции. «Известь Сысерти» — шестое предприятие холдинга «Атомстройкомплекс», которое стало участником нацпроекта «Повышение производительности труда». Ранее к нему присоединились заводы «Теплит», «Берит», «АТОМ Цемент», Богдановичский завод минераловатных плит (торговая марка «Изба») и компания «АтомПрофи+». Сейчас там идет активное преобразование производственных и управленческих процессов.