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На предприятии «Атомстройкомплекса» «Известь Сысерти» стартовал II этап реализации нацпроекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. На заводе «Известь Сысерти» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») стартовал второй этап реализации нацпроекта «Производительность труда». Продукция завода является одним из основных компонентов при производстве строительных материалов. На сегодняшний день ежемесячно «Известь Сысерти» производит порядка 10 тыс. т продукции, сообщает пресс-служба девелопера.

На предприятии «Атомстройкомплекса» «Известь Сысерти» стартовал II этап реализации нацпроекта «Производительность труда»

Заместитель генерального директора управляющей компании ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность», управляющий директор Виктор Ермолаев рассказал, что сейчас под руководством куратора — Регионального центра компетенций (РЦК) — на эталонном участке внедряются инструменты бережливого производства. После завершения работ в августе текущего года наработанный опыт и методики будут в течение 2,5 года тиражироваться на остальных участках технологической цепи.

На предприятии «Атомстройкомплекса» «Известь Сысерти» стартовал II этап реализации нацпроекта «Производительность труда»

«Для оценки деятельности эталонного участка мы выбрали один из самых распространенных инструментов бережливого производства — анализ общей эффективности оборудования, так называемый показатель ОЕЕ, он основан на измерении и обработке конкретных производственных данных. В мировой практике достойным является значение ОЕЕ 0,85, а мы уже преодолеваем порог в 0,8. И это не предел», — отметил В. Ермолаев.

Он также рассказал, что по плану мероприятий, составленному на этапе диагностики, предусмотрены разработка политики предприятия в области качества, оптимизации схемы хранения полуфабрикатов и методов контроля габаритных размеров горной массы и замена части оборудования на участке обжига извести. Внедрение инструментов бережливого производства и новых регламентов проходит с наставником РЦК, который оценивает готовность к изменениям не только техники, но и сотрудников предприятия.

В свою очередь, руководитель проекта РЦК Александр Дикушин, отметив мотивированность команды и руководства компании «Атомстройкомплекс» на постоянное развитие, сообщил, что высокий уровень развития производственной системы предприятия был определен на первых встречах двух сторон.

«На заводе уже была создана своя система решения проблем: от информационного поля в общей группе до Технического совета, на котором проводили анализ и принимали решения по сложным вопросам. Для достижения целевых показателей проекта в ходе совместной работы со специалистами РЦК формировались точечные решения», — подытожил А. Дикушин.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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