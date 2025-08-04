УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:47

Денис Паслер посетил сысертский кластер по производству стройматериалов «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер посетил кластер по производству строительных материалов в Сысерти, созданный компанией «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба уральского застройщика.

Сейчас здесь работает два завода: «Известь Сысерти», выпускающий известь, востребованную в самых разных отраслях промышленности — от строительства до металлургии, а также «АТОМ Цемент», снабжающий регион высокомарочными цементами. Предприятия имеют общую сырьевую базу; их соседство обеспечивает высокую эффективность производства и логистики.

«В октябре на площадке кластера начнет работу еще один завод — «Теплит». Его продукция — легкие блоки из газозолобетона, выпускаемые под торговой маркой «Твинблок», — пользуется высоким спросом среди застройщиков не только многоквартирного, но и индивидуального жилья. Обеспеченность строителей материалами местного производства позволяет региону успешно решать задачи одного из самых масштабных национальных проектов «Инфраструктура для жизни»: возводить жилье, объекты социальной и дорожной инфраструктуры, обустраивать территории», — говорится в сообщении.

При производстве газозолоблоков «Атомстройкомплекс» в качестве одного из сырьевых компонентов, обуславливающих высокие теплоизоляционные свойства и малый вес продукции, использует золу уноса Рефтинской ГРЭС, тем самым внося значительный вклад в экологическое благополучие региона. Сейчас «Теплит» располагает двумя заводами в Рефтинском и Березовском; с пуском нового завода в Сысерти компания сможет перерабатывать еще больше золы уноса, а выпуск востребованного строительного материала возрастет до 1,2 млн кубометров твинблока в год. Увеличение объемов выпуска также позволит реализовать экспортный потенциал Свердловской области, увеличить поставки материала в Пермский край, Башкирию, Удмуртию, выйти на рынки Казахстана и Татарстана. Строительство завода является приоритетным инвестиционным проектом Свердловской области. Объем инвестиций составил 3,5 млрд руб., в том числе 1,8 млрд получено по программе льготного кредитования.

«Высокие темпы строительства в Свердловской области обеспечивают высокий спрос на качественные стройматериалы, причем в больших объемах. Эту задачу решают более 40 свердловских предприятий, выпускающих керамическую плитку, кирпич, цемент, железобетонные изделия, сухие строительные смеси, бетон, известь, асбест. Обеспеченность региона собственными стройматериалами — это независимость от внешних поставок, сокращение времени на логистику, контроль качества и рабочие места», — написал Денис Паслер в своих соцсетях по итогам поездки.

На прошлой неделе Денис Паслер оценил ход модернизации Богдановичского завода минераловатных плит, который тоже входит в структуру «Атомстройкомплекса». Завод выпускает минераловатный утеплитель, необходимый для строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры, производственных объектов.

«Наши заводы обеспечивают основными строительными материалами не только собственные стройплощадки, но всю строительную отрасль, включая рынок многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. Мы высоко ценим заинтересованность руководства области в развитии местного производства и выстраивании продуктивного диалога с ключевым игроками рынка, — отметил глава ГК «Атомстройкомплекс, председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Валерий Ананьев.

Всего в структуру строительного холдинга входит 12 высокопроизводительных предприятий, выпускающих строительные материалы, в том числе, светопрозрачные конструкции, тротуарную плитку и малые архитектурные формы, железобетонные изделия, силикатные кирпичи и так далее. Заводы «Атомстройкомплекса» включены в федеральный реестр добросовестных производителей, в прошлом году их продукция была отмечена знаком качества Национального объединения строителей НОСТРОЙ.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
