Кейс престижа

В то время как многие свердловские предприятия испытывают серьезный кадровый голод, завод «АТОМ Цемент» в Сысертском городском округе (входит в структуру строительного холдинга «Атомстройкомплекс») успешно избегает текучки сотрудников, сохраняя стабильный коллектив даже при условии того, что 55% работников живут за пределами Сысерти. Как этого удалось добиться, представители холдинга рассказали первому заместителю министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктору Московских, на днях посетившему завод «АТОМ Цемент».
«Выбирая среди заводских вакансий, соискатель с большей долей вероятности выберет современное, высокотехнологичное предприятие. Автоматизированные линии обеспечивают комфорт и безопасность для сотрудников, физический труд сведен к минимуму. При этом жизнь и здоровье рабочих застраховано, заработная плата соответствует рынку и регулярно индексируется. Рабочие высоко оценивают финансовую устойчивость предприятия, возможность осваивать передовые технологии и оборудование, регулярно проходить обучение и пользоваться широкими корпоративными возможностями — в том числе, приобретать жилье в рамках корпоративной жилищной программы», — рассказала В. Московских директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.
В свою очередь, фактическое отсутствие текучки кадров положительно влияет на производительность завода. В год «АТОМ Цемент» выпускает около 550 тыс. т цемента (в том числе портландцемент
типа ЦЕМI, класса прочности 52,5 и другие пользующиеся спросом у свердловских строителей виды цемента), пользуясь
только отечественным сырьем. В 2023 году завод перевыполнил план по выпуску цементов на 3%. Выручка от продажи продукции завода превысила плановые показатели на 23%.
Пусконаладочные работы на заводе были закончены в августе 2021 года. На церемонии штатного запуска производства присутствовал
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Поздравляю всех и желаю, чтобы завод приумножался своими очередями, чтобы люди получали новую работу и ставили перед собой новые цели. В добрый путь!» — сказал тогда Е. Куйвашев.
К декабрю 2021 года «АТОМ Цемент» уже обеспечивал
цементом около 20 крупнейших производителей бетона Свердловской области.
В марте 2022 года завод вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На первом этапе работы был оптимизирован сырьевой участок, что позволило увеличить выработку и снизить потери. К тому времени на «АТОМ Цементе» уже работали
лаборатория контроля качества продукции, учебный центр и другие подразделения.
«Любая отрасль нуждается в высококвалифицированных кадрах, строительная отрасль как драйвер развития любой территории в них нуждается особенно. Мы создаем качественный продукт, для этого нам необходимы качественные работники. Эффективнее их воспитывать самим. На протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» сотрудничает со Строительным институтом УрФУ, Свердловским областным колледжем технологии и предпринимательства. Мы принимаем студентов на практику, проводим практические экскурсии по нашим производствам и строительным площадкам. Нам, как лидеру отрасли, крайне важно не только помогать профильным учебным заведениям, но поднимать престиж строительных профессий в целом», — подвел
итоги первого этапа участия в нацпроекте директор завода «АТОМ Цемент» Эдуард Глызин.
Таким образом, за эти годы коллектив завода проделал колоссальную работу, итогом которой стало высокотехнологичное предприятие, способное предложить сотрудникам комфортные и безопасные условия труда, социальные гарантии и достойную оплату труда.
«Визит на завод в рамках рабочей поездки позволил нам познакомиться с коллективом, силами которого в регионе выпускается качественный цемент. Он в свою очередь является сырьем для производства других строительным материалов, необходимых региону для реализации планов по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры. Мы оценили не только технологии, но и организацию производства, уровень экологической безопасности и социальных гарантий, которые предоставляет сотрудникам работодатель», — подвел итоги встречи В. Московских.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»