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На заводе «АТОМ Цемент» в Сысерти построят дополнительные силоса для хранения и отгрузки цемента

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. «Атомстройкомплекс» планирует обновить цементный завод в Сысерти «АТОМ Цемент» (входит в структуру ГК «Атомстройкомплекс»). Здесь будут построены дополнительные силоса для хранения и отгрузки цемента. Две емкости вместимостью 4 тыс. т. каждая будут введены в эксплуатацию ориентировочно в 2026 году, сообщает пресс-служба компании.

На заводе «АТОМ Цемент» в Сысерти построят дополнительные силоса для хранения и отгрузки цемента

«В данный момент на 50% выполнены бетонные работы, завершается монтаж внутренних металлоконструкций, ожидается поставка весовых комплексов и загрузочного оборудования. Новые силоса высотой 30 м имеют наружный диаметр 12 м, в них будет установлено передовое индийское оборудование Chanderpur. После ввода их в эксплуатацию мы планируем расширить производимую номенклатуру: для поддержания тренда на снижение негативного углеродного следа рассмотрим добавочные цементы, а также производство тампонажных цементов, которые применяются для укрепления нефтяных скважин в процессе бурения», — рассказывает управляющий директор «АТОМ Цемент» Денис Худорожков.

Основными потребителями добавочного цемента со специальными минеральными добавками станут производители товарного бетона и сборного железобетона, а тампонажный цемент необходим нефтесервисным компаниям и производителям тампонажных материалов.

На заводе «АТОМ Цемент» в Сысерти построят дополнительные силоса для хранения и отгрузки цемента

Отметим, что завод «АТОМ Цемент» был построен в 2020 году в качестве приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области, его мощность составляет 440 тыс. т высокомарочного цемента в год. Предприятие стало 12-м в структуре крупнейшего строительного холдинга на Урале. Общая сырьевая база предприятий позволила «Атомстройкомплексу» развивать на площадке современный кластер безотходного экологичного производства.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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