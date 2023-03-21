УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:45

«Атомстройкомплекс» провел экскурсии для студентов стройфака УрФУ на заводах по выпуску твинблоков и цементов

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Студенты УрФУ, обучающиеся на строительном факультете, посетили с экскурсией два предприятия по выпуску строительных материалов. Оба завода — «Теплит», выпускающий твинблоки, и «АТОМ Цемент», специализирующийся на изготовлении высокомарочных цементов, — входят в структуру компании «Атомстройкомплекс». Наибольший интерес у студентов вызвала автоматизация процессов и технологии, осуществляющий контроль качества выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба девелопера.

Ранее будущие строители также посетили завод «Берит», выпускающий арматуру, тротуарную плитку, панели «филигран» и другую строительную продукцию. Данные предприятия поставляют свою продукцию застройщикам региона, а также на рынок загородного индивидуального строительства.

«Будучи крупнейшим строительным холдингом региона, который возводит большой объем жилья, а также объекты социальной инфраструктуры, мы заинтересованы в качественной подготовке кадров. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с профильными учебными заведениями, принимаем студентов на практику, организовываем для них экскурсии на строительные площадки и производства. Посещение передовых предприятий дает возможность увидеть, как на практике осуществляются те процессы, о которых ребята узнают в аудиториях — это важное дополнение к теоретическим занятиям», — считает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

«Атомстройкомплекс» провел экскурсии для студентов стройфака УрФУ на заводах по выпуску твинблоков и цементов
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Напомним, что в прошлом году «Атомстройкомплекс» стал ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Проект подразумевает обновление образовательной базы учебных заведений с целью увеличить объем практических занятий, повысить их качество, чтобы готовить специалистов под нужды конкретных работодателей.

Так, уже в этом году по запросу компании «Атомстройкомплекс» в Уральском колледже технологий и предпринимательства будут готовить плиточников, крановщиков, маляров и специалистов по управлению многоквартирными домами. При этом получить строительную профессию в рамках проекта «Профессионалитет» и устроиться в «Атомстройкомплекс» смогут не только выпускники школ, но и взрослые люди, желающие поменять сферу деятельности.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2023 «Атомстройкомплекс» наградил лучших строителей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» провел ежегодную церемонию награждения ...

16.03.2023 Свердловчане получили возможность бесплатно осваивать строительные профессии с последующим трудоустройством на предприятия «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стартовала ...

09.03.2023 На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального ...

06.03.2023 «Атомстройкомплекс» представил на заседании СОСПП свой опыт по развитию кадрового потенциала

УрБК, Екатеринбург. 06.03.2023. Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) провел заседание, ...

11.11.2021 Студенты уральского колледжа посетили две стройплощадки «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию на свои стройплощадки в ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (711)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18