«Атомстройкомплекс» провел экскурсии для студентов стройфака УрФУ на заводах по выпуску твинблоков и цементов

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Студенты УрФУ, обучающиеся на строительном факультете, посетили с экскурсией два предприятия по выпуску строительных материалов. Оба завода — «Теплит», выпускающий твинблоки, и «АТОМ Цемент», специализирующийся на изготовлении высокомарочных цементов, — входят в структуру компании «Атомстройкомплекс». Наибольший интерес у студентов вызвала автоматизация процессов и технологии, осуществляющий контроль качества выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба девелопера.



Ранее будущие строители также посетили завод «Берит», выпускающий арматуру, тротуарную плитку, панели «филигран» и другую строительную продукцию. Данные предприятия поставляют свою продукцию застройщикам региона, а также на рынок загородного индивидуального строительства.



«Будучи крупнейшим строительным холдингом региона, который возводит большой объем жилья, а также объекты социальной инфраструктуры, мы заинтересованы в качественной подготовке кадров. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с профильными учебными заведениями, принимаем студентов на практику, организовываем для них экскурсии на строительные площадки и производства. Посещение передовых предприятий дает возможность увидеть, как на практике осуществляются те процессы, о которых ребята узнают в аудиториях — это важное дополнение к теоретическим занятиям», — считает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Напомним, что в прошлом году «Атомстройкомплекс» стал ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Проект подразумевает обновление образовательной базы учебных заведений с целью увеличить объем практических занятий, повысить их качество, чтобы готовить специалистов под нужды конкретных работодателей.



Так, уже в этом году по запросу компании «Атомстройкомплекс» в Уральском колледже технологий и предпринимательства будут готовить плиточников, крановщиков, маляров и специалистов по управлению многоквартирными домами. При этом получить строительную профессию в рамках проекта «Профессионалитет» и устроиться в «Атомстройкомплекс» смогут не только выпускники школ, но и взрослые люди, желающие поменять сферу деятельности.