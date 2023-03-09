Свердловчане получили возможность бесплатно осваивать строительные профессии с последующим трудоустройством на предприятия «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В Свердловской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стартовала работа по целевой подготовке кадров для строительной отрасли. Стратегическими партнерами проекта в сфере строительства выступили компания «Атомстройкомплекс» и Уральский колледж технологий и предпринимательства.
Согласно договоренности о сотрудничестве, компания «Атомстройкомплекс» будет формировать запрос на подготовку необходимых кадровых специалистов, реализация которого будет проводиться на базе образовательного учреждения, сообщает пресс-служба застройщика.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Для этого на базе колледжа будут организованы новые учебные лаборатории, учебные программы актуализированы в сторону сокращения сроков обучения и увеличения количества практических занятий, к подготовке специалистов будут привлекать инженерно-технический состав работодателя.
Также в рамках реализации программы в колледже появятся новые специальности, увеличится количество бюджетных мест для обучения. Объем финансирования на реализацию проекта в 2023 году составит 170 млн руб., которые поступят не только из федеральной и региональной казны, но и от предпринимателей.
«Нам нужны машинисты башенных кранов, кровельщики, плотники, маляры, арматурщики, плиточники, отделочники — квалифицированные рабочие этих специальностей всегда в дефиците. Благодаря проекту «Профессионалитет» уральцы смогут в короткие сроки бесплатно освоить любую из этих и других профессий и гарантированно получить работу в нашей компании», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.
Она также отметила, что колледж уже много лет является основным поставщиком кадров для строительной отрасли. Теперь, благодаря проекту «Профессионалитет» и поддержке областного правительства, компания сможет систематизировать накопленный опыт сотрудничества, предоставить уральцам возможность получить востребованную профессию и гарантировать трудоустройство.
Добавим, что «Атомстройкомплекс» обладает репутацией надежного работодателя на рынке Свердловской области. Рабочие строительных и производственных подразделений холдинга получают поддержку работодателя при приобретении жилья, пользуются корпоративными возможностями для занятий спортом, оздоровления, участвуют в образовательных и досуговых проектах. Корпоративная система также предусматривает различные бонусы для членов семей сотрудников.
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