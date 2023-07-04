Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В текущем году строящиеся объекты компании «Атомстройкомплекс» посетили более 200 студентов профильных специальностей. Такие визиты дают учащимся познакомиться со своей будущей профессией в реальных условиях, сообщает пресс-служба девелопера.В экскурсиях на строительные площадки приняли участие студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского Федерального университета.«Мы участвуем не только в профессиональной подготовке будущих специалистов, но и стараемся вдохновить студентов на будущую работу, показать, какие возможности по изменению городской среды и жизни горожан дает их профессия. Ведь сегодняшние студенты завтра будут строить и реконструировать знаковые для города и области объекты, возводить жилые кварталы, детские сады и школы, больницы и театры», — считает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.Помимо стройплощадок в этом году учащиеся профильных специальностей посетили несколько предприятий, где изготавливают строительные материалы, в том числе завод «Теплит», выпускающий стеновые блоки, цементный завод «АТОМ Цемент», а также «Берит», выпускающий арматуру, тротуарную плитку, панели «филигран» и другую строительную продукцию.Стоит добавить, что студенты также регулярно проходят практику на площадках строительной компании.Напомним, что «Атомстройкомплекс» стал ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в регионе в рамках проекта «Профессионалитет», который предполагает переоснащение учебных площадок, увеличение объема практических занятий у студентов строительных специальностей, а также их подготовку под конкретные запросы работодателей.