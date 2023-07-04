Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Представители «Атомстройкомплекса» поздравили с окончанием учебы выпускников Уральского ...30.03.2023 «Атомстройкомплекс» провел экскурсии для студентов стройфака УрФУ на заводах по выпуску твинблоков и цементов
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Студенты УрФУ, обучающиеся на строительном факультете, посетили с экскурсией два ...21.03.2023 «Атомстройкомплекс» наградил лучших строителей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» провел ежегодную церемонию награждения ...09.03.2023 На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального ...11.11.2021 Студенты уральского колледжа посетили две стройплощадки «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию на свои стройплощадки в ...