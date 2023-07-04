УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:55

Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В текущем году строящиеся объекты компании «Атомстройкомплекс» посетили более 200 студентов профильных специальностей. Такие визиты дают учащимся познакомиться со своей будущей профессией в реальных условиях, сообщает пресс-служба девелопера.

В экскурсиях на строительные площадки приняли участие студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского Федерального университета.

Компания «Атомстройкомплекс» за полгода провела экскурсии по строящимся объектам для 200 студентов профильных специальностей
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Мы участвуем не только в профессиональной подготовке будущих специалистов, но и стараемся вдохновить студентов на будущую работу, показать, какие возможности по изменению городской среды и жизни горожан дает их профессия. Ведь сегодняшние студенты завтра будут строить и реконструировать знаковые для города и области объекты, возводить жилые кварталы, детские сады и школы, больницы и театры», — считает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Помимо стройплощадок в этом году учащиеся профильных специальностей посетили несколько предприятий, где изготавливают строительные материалы, в том числе завод «Теплит», выпускающий стеновые блоки, цементный завод «АТОМ Цемент», а также «Берит», выпускающий арматуру, тротуарную плитку, панели «филигран» и другую строительную продукцию.

Стоит добавить, что студенты также регулярно проходят практику на площадках строительной компании.

Напомним, что «Атомстройкомплекс» стал ключевым партнером строительного образовательного кластера, созданного в регионе в рамках проекта «Профессионалитет», который предполагает переоснащение учебных площадок, увеличение объема практических занятий у студентов строительных специальностей, а также их подготовку под конкретные запросы работодателей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.07.2023 «Атомстройкомплекс» пригласил на работу выпускников Уральского колледжа технологий и предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Представители «Атомстройкомплекса» поздравили с окончанием учебы выпускников Уральского ...

30.03.2023 «Атомстройкомплекс» провел экскурсии для студентов стройфака УрФУ на заводах по выпуску твинблоков и цементов

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Студенты УрФУ, обучающиеся на строительном факультете, посетили с экскурсией два ...

21.03.2023 «Атомстройкомплекс» наградил лучших строителей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Екатеринбургский застройщик «Атомстройкомплекс» провел ежегодную церемонию награждения ...

09.03.2023 На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального ...

11.11.2021 Студенты уральского колледжа посетили две стройплощадки «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала экскурсию на свои стройплощадки в ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (306)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18