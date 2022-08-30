На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального университета (УрФУ) на свой завод «Берит». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Завод «Берит» выпускает тротуарную плитку, арматуру, а также панели несъемной опалубки «филигран» и другую востребованную рынком продукцию. Стройматериалы производства «Берит» широко используются на Среднем Урале при строительстве многоквартирного жилья и объектов социальной инфраструктуры. Например, свыше 10 лет «Атомстройкомплекс» возводит из панелей «филигран» производства «Берит» детские сады. Технология обеспечивает высокую скорость и качество строительства — садики из панелей «филигран» собирают как конструктор.
Отмечается, что студенты высоко оценили возможность своими глазами увидеть процессы, о которых слышали на лекциях в университетских аудиториях. Благодаря таким экскурсиям закрепляется пройденный материал, появляется возможность увязать теорию и практику. «Атомстройкомплекс» планирует в ближайшее время провести аналогичные экскурсии для студентов и на другие свои заводы, в частности, на свое самое молодое и современное предприятие — цементный завод «АТОМ Цемент».
В пресс-службе застройщика отмечают, что строительная отрасль испытывает кадровый дефицит, поэтому на протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» участвует в подготовке квалифицированных специалистов строительных специальностей. Компания каждый год принимает студентов на практику, совместно с учебными заведениями реализует образовательные проекты и конкурсы. В прошлом году «Атомстройкомплекс» вошел в проект «Профессионалитет» госпрограммы «Развитие образования», который подразумевает внедрение новых программ с сокращенными сроками обучения и большой практической подготовкой, в том числе с использованием площадок работодателей.
Отмечается, что «Атомстройкомплекс» регулярно проводит экскурсии для студентов профильных специальностей по своим стройплощадкам, а также заводам, выпускающим строительные материалы.
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