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«Атомстройкомплекс» строит в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга детский сад на 250 мест с использованием новейших технологий

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга продолжается строительство здания детского сада на 250 мест. Работы по ускоренной программе в рамках национального проекта «Демография» ведет компания «Атомстройкомплекс».

Работы на строительной площадке стартовали летом 2022 года, на данный момент уже готова коробка здания. Строители занимаются установкой окон, устройством инженерных сетей. К концу зимы планируется запустить отопление и приступить к отделочным работам. Передача готового объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2023 года.

«Атомстройкомплекс» строит в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга детский сад на 250 мест с использованием новейших технологий

Пресс-служба девелопера подчеркивает, что высоких темпов строительства нового социального учреждения удалось достичь благодаря применению технологии сборно-монолитного строительства «Филигран».

В соответствии с такой технологией изготовление несъемной железобетонной опалубки для здания происходит в заводских условиях. На стройплощадке готовые панели собирают как конструктор и заливают внутрь бетон. Панели «филигран» отличаются точной геометрией и не требуют дополнительной механической обработки — рабочие могут сразу приступать к отделке здания. По такой технологии в разных районах Екатеринбурга и в малых городах Свердловской области за последние десять лет компанией «Атомстройкомплекс» построено порядка 30 детских садиков.

«Атомстройкомплекс» строит в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга детский сад на 250 мест с использованием новейших технологий

Чтобы поставить строительство на поток и способствовать устранению нехватки мест в детских садиках, «Атомстройкомплекс» наладил выпуск несъемной опалубки «филигран» на собственном заводе, а также разработал под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест. Минстрой РФ рекомендовал такие проекты к тиражированию по всей стране.

Следует отметить, что «Атомстройкомплекс» на протяжении 27 лет выступает за развитие не только жилищного, но и инфраструктурного строительства в Екатеринбурге и Свердловской области. Глава компании заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев подчеркивает, что город должен обновляться комплексно для экономического и социального развития.

«Комфортным и современным является только жилье, оснащенное всей необходимой для безопасной и полноценной жизни инфраструктурой — дорогами, остановками общественного транспорта, школами, садиками, поликлиниками. Общая задача власти и застройщиков — синхронизировать жилищное и инфраструктурное строительство в Екатеринбурге, а для этого необходимо обеспечить включение необходимых городу проектов в программы бюджетирования. Решить эту задачу можно, если консолидировать планы ключевых застройщиков и власти в единой программе по строительству сроком на 5-10 лет, зафиксировав в ней сроки строительства приоритетных объектов инфраструктуры, а также распределив источники финансирования, включая альтернативные — ГЧП и инфраструктурные кредиты», — рассказал Валерий Ананьев.

Экспертное обсуждение возможности создания такой программы, а также тиражирования практики государственно-частного партнерства в строительстве объектов социальной инфраструктуры проходит на площадке комитета по строительству СОСПП, возглавляемого Валерием Ананьевым.

Изображения предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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